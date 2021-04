Boralex signe un nouveau Contrat d'Achat d'Électricité Renouvelable pour la consommation d'IBM France





MONTRÉAL et PARIS, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce la signature d'un corporate PPA1, sur la base duquel IBM France viendra s'alimenter en électricité renouvelable auprès de la Société. Le contrat, entré en vigueur le 1er janvier 2021, couvre une période de cinq années.

À travers ce contrat, Boralex, pionnière des énergies renouvelables et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, fournira à IBM France l'équivalent, en électricité verte, de 55 % de la consommation annuelle des sites et data centers implantés par IBM sur le territoire français. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'IBM d'utiliser 100 % d'électricité renouvelable en France. L'électricité fournie proviendra du portefeuille d'actifs de Borales dont les contrats avec EDF seront venus à échéance.

L'entente, ainsi conclue, associe trois entreprises sur le marché français : Boralex, qui en tant que producteur d'électricité verte mettra en oeuvre son savoir-faire industriel dans la gestion d'actifs afin de fournir le client final, IBM France, via Axpo Solutions qui agrègera l'ensemble de la production d'énergie renouvelable prévue au contrat.

Stratégie 2023 et RSE : Boralex confirme ses engagements

Avec ce troisième corporate PPA depuis 2020, conclu au bénéfice d'une grande société consommatrice d'électricité, Boralex poursuit le déploiement de son Plan stratégique 2023, dont l'un des piliers est celui de la vente d'électricité verte aux entreprises. Boralex, dont le rapport RSE a été publié plus tôt cette année, est très impliquée en termes de responsabilité sociétale d'entreprise et souligne également la cohérence entre sa propre démarche et les engagements de ses clients.

L'engagement concret d'IBM en faveur de la durabilité débute il y a plusieurs décennies, en 1971, avec la formalisation de sa politique environnementale. Début 2021, IBM a mis à jour ses objectifs climat et énergie qui prévoit une 3ème génération d'objectifs visant à ce que 75 % de sa consommation d'électricité mondiale soit issue de sources renouvelables d'ici 2025, et 90 % d'ici 2030. Ces objectifs permettront à IBM de progresser vers son engagement de neutralité carbone à l'horizon 2030.

« Nous sommes fiers d'accompagner une entreprise bénéficiant d'une telle renommée dans le monde, aux côtés d'un partenaire de confiance tel qu'Axpo, et de contribuer, ainsi, très concrètement, aux actions qu'elle met en oeuvre en faveur de la transition énergétique. Notre Direction Marchés de l'Énergie, créée en 2019, s'est donné comme objectif le déploiement des contrats d'achat d'électricité privés à destination des clients industriels et commerciaux sur le marché français. Ce nouveau contrat démontre que nous avançons dans la direction que nous nous sommes fixés. Il témoigne aussi de notre capacité à diversifier notre portefeuille de clients et à développer notre présence dans de nouveaux secteurs d'activités », a déclaré Nicolas Wolff, vice-président et directeur général Boralex, Europe.

« L'augmentation de notre approvisionnement en énergie renouvelable en France est une étape importante vers l'atteinte de notre objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 5ème génération. Nous apprécions de travailler avec Boralex et Axpo sur cet important projet », a déclaré Jay Paidipati, Directeur Energie Monde, IBM.

_____________________________ 1 Un corporate power purchase agreement est un contrat permettant à un industriel de se fournir en électricité verte en s'approvisionnant chez un producteur d'électricité d'origine renouvelable (éolienne ou solaire).

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assurer d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com Suivez-nous sur Linkedin, Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Boralex inc.

