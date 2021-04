Voyageur Aviation obtient un contrat pour mettre à niveau le parc aérien du Programme national de surveillance aérienne (PNSA) du Canada





HALIFAX, NS, le 29 avril 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) est fière d'annoncer que sa filiale, Voyageur Aviation Corp. (« Voyageur »), a obtenu un contrat de trois ans pour mettre à niveau et modifier le parc de trois Dash 8-100 et d'un Dash 7 du Programme national de surveillance aérienne (PNSA) de Transports Canada en y installant de nouvelles pièces d'équipement de surveillance.

Depuis 1991, les avions rouges emblématiques du PNSA sont un pilier de la préservation de la sécurité du Canada. Ils contribuent à prévenir la pollution des eaux canadiennes, à protéger le milieu marin et les espèces marines menacées d'extinction, et à assurer la sécurité et l'efficacité des transports le long du littoral à la fois vaste et varié du pays.

Le contrat vise l'ensemble du parc aérien du PNSA et comprend l'installation d'équipement de surveillance : capteur à électro-optique et infrarouge, lecteur optique infrarouge et ultraviolet pour la surveillance de la pollution, fenêtres d'observation, sièges pour l'équipage de mission, ainsi que d'autres modifications apportées aux systèmes existants. De plus, un Dash 8-100 sera doté du système de carburant longue distance de Voyageur pour permettre des missions nécessitant une portée et une endurance importantes.

« Ce contrat témoigne des compétences uniques de Voyageur en matière d'ingénierie, qui lui permettent de soutenir des clients recherchant des solutions novatrices pour des missions spéciales, a déclaré Scott Tapson, président de Voyageur. Nous sommes emballés de faire évoluer notre relation avec Transports Canada et avons hâte de collaborer à ce projet. »

Tous les travaux en lien avec ce contrat seront effectués aux installations de maintenance et d'ingénierie de 18 581 mètres carrés de Voyageur situées à North Bay, en Ontario, où se trouve le siège social de l'entreprise.

À propos de Voyageur Aviation Corp.

Voyageur Aviation Corp. est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. Voyageur est un fournisseur de services d'aviation spécialisés intégrés comprenant des activités de nolisement tant à l'échelle internationale qu'au Canada. Elle est en outre dotée de compétences en ingénierie et en maintenance de premier ordre. Ayant son siège social à North Bay, en Ontario, Voyageur propose des solutions novatrices aux clients ayant des besoins uniques en aviation et exploite ses activités en vertu de principes fondamentaux de gestion globale de la sécurité, d'assurance qualité et de solutions axées sur le client. www.voyav.com

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital - une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale - ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation ; les vols à contrat ; ainsi que la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

