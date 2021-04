/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Hamilton/





HAMILTON, ON, le 28 avril 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Bob Bratina, député de Hamilton-Est--Stoney Creek, de Donna Skelly, adjointe parlementaire au ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, et députée provinciale de Flamborough-Glanbrook, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Fred Eisenberger, maire de la Ville de Hamilton.

Date : Jeudi 29 avril 2021



Heure : 10 h HAE



Annonce sur Zoom : Les représentants des médias doivent envoyer un courriel à Jen.Recine@hamilton.ca pour confirmer leur présence et recevoir un lien vers l'annonce.



Diffusion en direct : Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de Hamilton : www.youtube.com/insidecityofhamilton

