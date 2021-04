Sur un 10 cents : Un tout nouveau balado pour mettre de l'avant les entrepreneurs d'ici





MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Poursuivant son engagement envers les entreprises d'ici, Québecor, en collaboration avec QUB radio et 24 heures, lance Sur un 10 cents, un balado qui lève le voile sur les coulisses de l'entrepreneuriat au Québec. Disponible dès aujourd'hui, cette nouvelle série met en lumière l'audace et la créativité d'entrepreneurs québécois ayant bénéficié du soutien des Bourses Pierre-Péladeau alors qu'ils démarraient leur entreprise. En plus de saluer la résilience dont ils ont su faire preuve à travers leur parcours, Sur un 10 cents vise à ce que ce partage d'expérience inspire d'autres entrepreneurs à oser développer le plein potentiel de leur fibre entrepreneuriale.

Avec un nom évocateur faisant référence à la capacité des entrepreneurs à faire face à toutes sortes de revirements de situation, Sur un 10 cents présentera 10 épisodes avec 10 entrepreneurs issus de différents secteurs et avec des parcours et des défis tout aussi différents. Animé par Rose-Aimée Automne T. Morin et réalisé par Anne-Sophie Carpentier, chaque épisode propose une mise en récit de leur histoire et explorera une thématique liée à l'entrepreneuriat tel que le financement et le sociofinancement, le mentorat ou l'exportation. Des interventions d'experts viendront ponctuer les discussions pour approfondir le sujet et partager des conseils.

« Le soutien à la culture entrepreneuriale québécoise est un engagement fondamental pour Québecor depuis de nombreuses années. La vitalité du Québec passe par la création d'entreprises innovantes, souvent tournées vers l'environnement et les nouvelles technologies. Le Québec déborde de créativité, de talent et surtout d'audace. Les histoires présentées dans le balado Sur un 10 cents en sont la preuve vivante. Nous souhaitons qu'elles puissent inspirer d'autres entrepreneurs à oser se lancer en affaires! », souligne Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Deux premiers épisodes sont disponibles dès aujourd'hui :

Un nouvel épisode sera ensuite déposé chaque jeudi sur QUB radio jusqu'au 24 juin 2021. Pour accompagner le balado, un portrait de chaque entrepreneur-invité sera publié chaque semaine en ligne et dans la version papier du 24 heures.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

À propos des Bourses Pierre-Péladeau

Créées en 1999, les Bourses Pierre-Péladeau ont été nommées en l'honneur du fondateur de Québecor, un bâtisseur visionnaire qui a inspiré plusieurs générations d'entrepreneurs québécois. Ces bourses visent à permettre à de jeunes universitaires de concrétiser leurs projets d'affaires, en appuyant le démarrage et le développement de leur entreprise, et ce, quels que soient leur domaine d'étude et le secteur d'activité de leur organisation. Depuis leur création, Québecor a remis 2,3 millions de dollars à plus de 60 entreprises.

SOURCE Québecor Média Inc.

Communiqué envoyé le 29 avril 2021 à 07:00 et diffusé par :