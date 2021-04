Deepomatic accélère son développement avec l'entrée à son capital de Swisscom Ventures et Octave Klaba





Deepomatic, seule plateforme d'automatisation visuelle conçue pour aider les opérateurs télécoms et leurs partenaires à améliorer la qualité de leurs installations sur le terrain, annonce être rejoint aujourd'hui par deux nouveaux partenaires stratégiques : Swisscom Ventures, fonds d'investissement de l'opérateur national suisse, et Octave Klaba, CEO d'OVH. Leur arrivée s'accompagne d'une augmentation de capital de 2,3 millions d'euros. Cette opération vise en priorité à accélérer le développement européen de Deepomatic sur le secteur des télécoms.

D'ici 2025, conformément aux objectifs de la Commission Européenne, tous les ménages européens devraient avoir accès à une connexion d'au moins 100 Mbit/seconde. Au coeur de cette course au déploiement, Deepomatic utilise la reconnaissance d'images et l'IA pour évaluer instantanément l'état des réseaux de télécommunications et guider les techniciens dans l'accomplissement de leurs tâches.

L'IA de Deepomatic a appuyé plus d'1 million d'interventions en 2020 et accompagnera plus de 2 millions d'opérations sur 2021. De grands opérateurs, dont Bouygues Telecom ou Swisscom, utilisent Deepomatic pour connecter les abonnés de manière plus fiable, améliorer la qualité des réseaux et donc de l'expérience client.

Portée par cette stratégie, Deepomatic, qui a déjà atteint l'équilibre financier, a triplé ses revenus récurrents depuis son dernier tour de financement en février 2019.

" Nous estimons qu'au cours des dix prochaines années, toutes les entreprises ayant d'importantes activités sur le terrain (télécommunications, construction, infrastructures et énergie) auront recours à la reconnaissance d'images pour optimiser les processus sur le terrain, comme d'autres secteurs (services financiers, assurances, etc.) ont pu le faire avec l'automatisation des processus CRM et administratifs." commente Augustin Marty, CEO de Deepomatic. "Notre stratégie et tous nos investissements vont en ce sens. Nous développons, en collaboration avec nos clients, une solution de rupture. L'entrée de Swisscom Ventures est, à ce titre, extrêmement significative. De client, ils deviennent partenaire. L'implication d'Octave Klaba l'est tout autant, car nous voulons participer à la création d'un écosystème européen fort en matière d'intelligence artificielle."

Deepomatic utilisera les 2,3 millions levés pour accélérer l'évolution de sa plateforme en Europe afin qu'elle réponde à l'ensemble des problématiques du field services management (optimisation des processus pour accompagner les techniciens sur le terrain, traçabilité des opérations, management de la qualité), particulièrement dans le secteur des télécoms.

Convaincue par la technologie de Deepomatic et par la pertinence de sa stratégie, Swisscom a souhaité accompagner le projet d'entreprise de la société française en investissant via son fonds d'investissement Swisscom Ventures. Véritable prescripteur, Swisscom entend également présenter Deepomatic à ses partenaires et s'engager à ses côtés pour réfléchir à l'évolution du pilotage des opérations terrain.

Le responsable de Swisscom Ventures, Dominique Mégret déclare : "Nos équipes de Swisscom ont sélectionné la solution de computer vision Deepomatic pour tous nos installateurs, afin de continuer à délivrer à nos clients un service fiable, de qualité tout en restant à la pointe de l'innovation technologique. Outre la qualité de leur stack technologique, l'équipe de Deepomatic a développé un vrai savoir-faire dans notre branche et nous nous réjouissons de ce nouveau rapprochement, à travers notre investissement de Swisscom Ventures, afin d'ensemble encore mieux anticiper les futurs besoins des leaders de la télécommunication."

Octave Klaba a, de son côté, investi à titre personnel dans cette levée de fonds. Engagé dans l'élaboration d'un écosystème fort et d'une souveraineté numérique européenne, le fondateur d'OVH s'est rapproché de Deepomatic dès 2017, assuré de la pertinence de sa plateforme de computer vision.

" Il me semble essentiel d'accompagner la croissance de sociétés françaises dont les innovations de rupture ont su introduire de l'intelligence artificielle dans les opérations quotidiennes de nombreux acteurs en Europe. Deepomatic a su rendre concret l'usage de l'IA et le mettre à la portée des entreprises. Je ne pouvais que les soutenir dans cette nouvelle phase de leur développement." conclut Octave Klaba.

