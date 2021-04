Walmart Canada Met Sur Pied Un Nouveau Centre De Distribution De Pointe Au Nouveau-Brunswick





? Le nouvel établissement approvisionnera en produits frais et en produits surgelés 43 succursales dans les provinces de l'Atlantique.

? Plus de 200 emplois seront créés à Moncton et dans les collectivités avoisinantes.

? Le projet vise à prioriser la durabilité de l'environnement en optant pour des travaux de construction efficaces et en éliminant des millions de kilomètres de déplacements de camions provenant de la chaîne d'approvisionnement.

? Plus de 56 millions de dollars seront investis dans l'économie locale.

MISSISSAUGA, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Walmart Canada s'affaire à construire son premier centre de distribution de pointe dans les provinces de l'Atlantique, plus précisément à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Le nouveau centre de distribution approvisionnera en produits frais et en produits surgelés 43 succursales dans les provinces de l'Atlantique. Les clients profiteront ainsi d'une disponibilité accrue des produits et d'un service accéléré lors de leur magasinage en succursale ou à Walmart.ca.

Le centre, dont l'ouverture est prévue à l'automne 2022, sera situé au 125, avenue Frenette.

« L'investissement annoncé aujourd'hui est une excellente nouvelle pour tous nos associés, nos clients et nos fournisseurs partenaires alors que nous continuons de faire de Walmart Canada une compagnie suscitant l'envie à l'échelle mondiale », a déclaré Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Nous continuons de croître et d'innover puisque nos clients sont dignes de vivre la meilleure expérience de magasinage qui soit. Aujourd'hui est une journée synonyme de fierté. »

« Walmart Canada est enchantée de construire son premier centre de distribution de la région du Canada atlantique à Moncton », a affirmé John Bayliss, vice-président directeur responsable de la transformation à Walmart Canada. « Nous mettons sur pied une chaîne d'approvisionnement de renommée mondiale qui accorde la priorité à nos clients. Plus la chaîne d'approvisionnement sera efficace et robuste, plus nos clients auront accès rapidement aux produits souhaités dans nos succursales et en ligne. »

Le projet permettra de créer plus de 200 emplois au centre de distribution, en plus de faire appel à des travailleurs du domaine de la construction et de l'ingénierie pendant la construction de l'établissement. Au cours des 12 derniers mois, Walmart a fait l'achat de plus de 185 millions de dollars de produits auprès de plus 68 fournisseurs de la région du Canada atlantique afin de soutenir l'économie locale. Vingt-et-un de ces fournisseurs sont situés au Nouveau-Brunswick.

« La décision de Walmart d'installer son centre de distribution de l'Est du Canada ici à Moncton est à la fois une bonne nouvelle et une reconnaissance de l'avantage de la ville et de la province en termes de croissance. « L'importance des chaînes d'approvisionnement est bien comprise après les bouleversements de l'année dernière. Moncton et sa vaste chaîne d'approvisionnement composée de centres de distribution, d'excellentes routes, de liaisons ferroviaires et aériennes, ainsi que d'un personnel de haut calibre, ont contribué au maintien de la région », a déclaré le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs.

« Nous sommes heureux d'accueillir Walmart au sein de l'un des parcs industriels de Moncton. Il s'agit d'un autre excellent ajout qui permettra de créer des emplois dans la ville et de contribuer à l'atteinte, pour une troisième année consécutive, de résultats inégalés en matière de ventes immobilières et d'aménagement de terrain favorisant le développement industriel de Moncton. Walmart Canada constitue un autre client qui a manifesté sa confiance en Moncton en tant que centre pour les entreprises qui désirent élargir et réimplanter leurs activités commerciales au Canada atlantique », a déclaré Dawn Arnold, mairesse de la ville de Moncton.

Principaux renseignements relatifs au projet

Walmart Canada investit plus de 56 millions de dollars dans ce projet .

. Ce projet fait partie de l'objectif de Walmart Canada visant à investir 3,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans la croissance considérable ainsi que dans l'augmentation de la simplicité, de la rapidité et de l'aspect pratique de l'expérience de magasinage en ligne et en succursale de nos clients.

L'établissement de 221 000 pieds carrés sera construit sur un terrain de près de 19 acres.

Étant donné que Walmart aspire à devenir une compagnie régénératrice, cet établissement priorisera la durabilité de l'environnement comme suit :

comme suit : Réduction des longs trajets des camions de livraison aux succursales puisque les produits seront à une plus grande proximité qu'auparavant de celles-ci, ce qui permettra d'éliminer des millions de kilomètres de déplacements de la chaîne d'approvisionnement aux succursales chaque année.



Toit réflecteur blanc à performance énergétique Energy Star.



Éclairage DEL à performance énergétique avec détecteurs de mouvement intégrés et dispositifs de contrôle d'éclairage intelligent.



Intégration de réfrigérants naturels.



Chaleur résiduelle produite par le système réfrigéré récupérée par les systèmes de chauffage par le sol.



Accroissement de l'efficacité et de la durée de fonctionnement de l'équipement de manutention du matériel alimenté par une batterie aux ions de lithium.

Moncton est le plus récent projet d'une série de projets de construction de nouveaux centres de distribution planifiés par Walmart Canada :

est le plus récent projet d'une série de projets de construction de nouveaux centres de distribution planifiés par Walmart Canada : Surrey , en Colombie-Britannique (ouverture en 2022)

, en Colombie-Britannique (ouverture en 2022)

Vaughan, en Ontario (ouverture en 2024)

À propos de Walmart Canada

