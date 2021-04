BMR lance sa nouvelle marque de peinture maison - BMR et Société Laurentide s'unissent pour créer la peinture Splendi 100 % d'ici





BOUCHERVILLE, QC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Groupe BMR est fier de s'associer à Société Laurentide, une entreprise familiale d'ici solidement établie au Québec depuis 70 ans et pionnière du développement durable, pour lancer sa nouvelle marque maison de peinture : Splendi et Splendi Suprême. Disponibles en exclusivité dans tous les magasins BMR, les peintures Splendi sont des produits à la fois abordables et de grande qualité, conçus pour répondre pleinement aux attentes des consommateurs et entrepreneurs de chez nous. Ce partenariat a d'autant plus permis de créer une trentaine d'emplois chez le fabricant québécois et généré des investissements significatifs pour moderniser les installations de l'usine de Shawinigan.

Renforcer l'engagement envers l'achat local

Les produits Splendi, entièrement conçus et fabriqués au Québec, ont été développés sur mesure par le laboratoire de R&D de Société Laurentide, l'un des plus importants à l'est de Toronto. L'objectif de la marque Splendi est d'offrir un produit de qualité supérieure, à la hauteur des marques nationales, à un prix plus avantageux. Splendi offre aux consommateurs des peintures 100 % acryliques, lavables, durables et faciles à utiliser pour leur permettre de réaliser leurs projets de rénovation, intérieurs comme extérieurs, en toute confiance.

Des peintures plus vertes de toutes les couleurs

Groupe BMR et Société Laurentide partagent une vision et des valeurs communes qui valorisent notamment le développement durable. C'est pourquoi le partenariat s'est fait de façon naturelle avec le fabricant québécois qui est reconnu comme pionnier et chef de file mondial en matière de recyclage et de revalorisation de peinture depuis plus de 25 ans. Société Laurentide a contribué à la mise sur pied du programme de recyclage géré par Éco-Peinture, aujourd'hui cité à travers le monde, qui a permis de dévier, depuis 1994, plus de 100 millions de kg de peinture post-consommation des centres d'enfouissement du Québec. Grâce aux points de collecte offerts dans son réseau de magasins, Groupe BMR a pu récupérer plus de 200 000 kg de peinture en permettant aux consommateurs de rapporter leurs contenants vides ou partiellement vides.

Citations

« Ce partenariat représente l'union de deux fleurons d'ici qui possèdent de profondes racines dans nos communautés et qui nous permet de continuer à accroître l'impact de BMR dans l'économie d'ici. Splendi, c'est une marque chaleureuse, rassurante, inspirante et locale. C'est donc une valeur sûre pour les consommateurs qui pourront à la fois embellir et protéger leur espace de vie avec un produit de qualité, tout en faisant leur part, concrètement, pour l'économie de chez nous. »

- Bruno Baldessari, vice-président commercialisation et

relations fournisseurs, Groupe BMR

« Pour Société Laurentide, s'associer à BMR, un partenaire de choix dans la quincaillerie au Québec, suscite une grande fierté, particulièrement chez nos employés. C'est une occasion exceptionnelle de mettre en valeur notre savoir-faire et de démontrer la capacité de l'industrie à faire les choses de manière plus durable, en plus de jeter des bases solides pour assurer la croissance d'une entreprise familiale d'ici. »

- André Buisson, président et directeur général, Société Laurentide

À propos de BMR

Groupe BMR est une filiale de Sollio Groupe Coopératif regroupant près de 300 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Les ventes au détail de Groupe BMR et de ses membres sont évaluées à plus de 1,3 milliard de dollars par année et quelque 8 000 personnes travaillent au sein du réseau. Groupe BMR est le premier joueur québécois en importance dans le domaine de la quincaillerie et mène ses activités sous les enseignes BMR, La Shop BMR, Agrizone et Potvin & Bouchard. bmr.ca

À propos de Société Laurentide

Maîtres en peintures depuis 1950, Société Laurentide est une entreprise manufacturière familiale qui conçoit et fabrique fièrement ses produits au Québec. Depuis son siège social de Shawinigan, Société Laurentide dirige plus de 200 employés répartis dans quatre usines situées à Shawinigan et à Victoriaville, au Québec, et à Richibucto, au Nouveau-Brunswick. Les activités de l'entreprise regroupent Peinture Laurentide, qui fabrique des marques maison de peinture architecturale, telles que SPLENDI de BMR, et des marques nationales, telles que YÙMD, Peinture LaurentideMD, MIX & MatchMD et la peinture 100 % responsable BoomerangMD. Ses activités comptent aussi Laurentide Re/sources qui assure la gestion logistique et le traitement écoresponsable de surplus de peinture postconsommation ainsi que de résidus domestiques dangereux sur l'ensemble du territoire québécois et des provinces de l'Est du Canada. sociétélaurentide.ca

