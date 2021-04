/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ng prendra part à une discussion virtuelle sur le budget de 2021 tenue à Edmonton et à Calgary/





OTTAWA, ON, le 28 avril 2021 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, prendra part, en mode virtuel, à un événement organisé par les chambres de commerce d'Edmonton et de Calgary. Il sera question des investissements prévus dans le budget de 2021 pour les petites entreprises et les entrepreneurs.

Événement : La ministre Ng prendra part, en mode virtuel, à un événement organisé par les chambres de commerce d'Edmonton et de Calgary.

Date : Le jeudi 29 avril 2021

Heure : 12 h (heure avancée des Rocheuses) / 14 h (heure avancée de l'Est)

Note : Les journalistes désireux d'assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de Youmy Han (youmy.han@international.gc.ca).

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 29 avril 2021 à 06:00 et diffusé par :