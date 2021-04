Face à l'explosion des cyberattaques, Thales choisit OVHcloud pour un hébergement Made in France des données de la messagerie chiffrée Citadel Team





Pour garantir la sécurité et la maitrise complète des données, Thales et OVHcloud s'associent afin de proposer aux clients de la messagerie chiffrée Citadel Team une plateforme d'hébergement de confiance qui garantit la souveraineté de leurs données. Dès à présent, les données des clients de Citadel Team sont chiffrées et stockées chez OVHcloud, via des datacenters en propre situés en France.

Les cybercriminels profitent de la pandémie de Covid-19 pour infiltrer les réseaux des entreprises en exploitant les failles créées par la mise en place du télétravail à grande échelle. Face à l'explosion des cyberattaques (4 fois plus d'attaques en 2020 qu'en 2019 selon l'ANSSI ) et à la demande croissante des citoyens en matière de sécurité dans leurs échanges avec des applications plus respectueuses de la protection de leurs données personnelles, il est devenu vital pour les entreprises et les utilisateurs de protéger leurs données, de les chiffrer et de maitriser leur stockage en choisissant un hébergement approprié.

Thales propose aux professionnels une messagerie instantanée sécurisée, Citadel Team garantissant l'identité professionnelle des utilisateurs grâce à leur email. Avec de nombreux clients dont plus d'un tiers du CAC 40, l'application intègre un système de chiffrement utilisé dans près de 30 pays de l'Otan. Citadel Team garantit que les données de l'entreprise ne sont ni exploitées ni revendues à des tiers, que celles-ci sont localisées en France, et que l'organisation peut aisément gérer la flotte de ses utilisateurs. Ces garanties ont d'ailleurs permis aux équipes de développement de Citadel d'obtenir très récemment le label France Cybersecurity 2021*.

Aujourd'hui Citadel Team étend son offre d'hébergement en proposant une collaboration avec OVHcloud avec qui elle partage des valeurs communes autour de la sécurité, la souveraineté et la protection des données. L'hébergement des données Citadel Team dans les datacenters d'OVHcloud en France constitue la garantie, pour les clients de l'application, de bénéficier d'un environnement de confiance. OVHcloud s'appuie en effet sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ses datacenters, en passant par l'orchestration de son réseau de fibre optique. Citadel Team adhère par ailleurs au programme Open Trusted Cloud, initié par OVHcloud pour fédérer un écosystème d'acteurs et de solutions de confiance respectueuses du droit à la protection des données.

Disponible gratuitement à la fois sur smartphone et sur ordinateur, Citadel Team intègre de nouvelles fonctionnalités premium qui viennent compléter la messagerie et les appels vocaux sécurisés par un chiffrement de bout en bout, comme la vidéoconférence, l'audioconférence et le partage d'écran. Ainsi, Citadel Team continue d'apporter à sa plateforme de nouvelles fonctionnalités adaptées aux besoins de communication en entreprise afin de consolider son offre, sans faire de compromis ni sur les données, ni sur l'ergonomie.

« Nous sommes particulièrement fiers d'annoncer à nos clients et au grand public cette alliance, nouvelle preuve d'une longue relation de confiance entre Thales et OVHcloud. En conjuguant nos forces, nous accélérons le développement de l'offre souveraine Citadel Team, et permettons à nos clients de leur offrir la meilleure option d'hébergement de données. » Pierre-Yves Jolivet, vice-président solutions de cyberdéfense, Thales

« Nous saluons le choix de Thales d'héberger les données de Citadel Team sur les infrastructures d'OVHcloud. La combinaison de nos atouts constitue une bonne nouvelle pour les utilisateurs en recherche de garanties quant au respect de leurs données. Ils peuvent aujourd'hui être certains de bénéficier d'une solution alternative de confiance et sécurisée de bout en bout » Caroline Comet-Fraigneau, VP France et Benelux, OVHcloud

* le label «France Cybersecurity », est la garantie pour les utilisateurs que les produits et services qui portent le label sont français et qu'ils possèdent des fonctionnalités claires et bien définies, avec un niveau de qualité attesté par un jury indépendant.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » ? connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique ? pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients ? entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au coeur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros.

