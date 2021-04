Le produit DMDtm de Tula améliore le rendement des moteurs électriques tout en réduisant les matériaux de terre rare dans les véhicules électriques à batterie





Tula Technology, Inc., un leader dans le domaine de l'efficacité de la propulsion, a annoncé aujourd'hui dans le cadre du Symposium international de l'automobile de Vienne que son produit Dynamic Motor Drive (DMDtm) atténuait les pertes d'efficacité des moteurs électriques tout en réduisant de manière significative la dépendance vis à vis des matières de terre rare. L'application de DMD à des moteurs automobiles électriques présente le potentiel d'accroître la plage tout en utilisant moins d'énergie.

L'amélioration de l'efficacité du groupe motopropulseur est essentielle pour réduire l'énergie consommée par un véhicule électrique. L'efficacité des moteurs électriques équipés d'aimants en terres rares peut dépasser 90 % à un niveau de performance optimal ; cependant, les conditions de conduite en situation réelle réduisent souvent le rendement du moteur à environ 70-85 %, ce qui est bien inférieur au niveau optimal. La stratégie brevetée de densité d'impulsions DMD atténue les pertes d'efficacité grâce aux améliorations du logiciel de contrôle. Tula a simulé le concept DMD et anticipe des améliorations de 2,5 % de l'efficacité sur le cycle de procédure mondiale harmonisée d'homologation des véhicules légers (WLTP) pour un véhicule électrique moyen. Ces améliorations augmentent l'autonomie tout en réduisant l'énergie totale consommée. DMD est d'un bon rapport coût-efficacité, piloté par logiciel, et ne nécessite aucune modification matérielle du moteur ou du véhicule. Par ailleurs, DMD évite de nombreux difficultés liées aux matières de terre rare, notamment l'escalade des coûts futurs, un approvisionnement limité et les risques en termes de sourçage.

R. Scott Bailey, président-directeur général de Tula Technology, a déclaré : « D'ici 2040, plus de la moitié de tous les véhicules de tourisme vendus dans le monde seront électriques*. La technologie d'entraînement dynamique de Tula permet d'améliorer l'efficacité à forte valeur de l'éventail complet des applications d'électrification. Grâce à DMD, nous sommes capables d'augmenter l'efficacité d'un moteur à réluctance synchrone avec une faible teneur en aimant permanent, et ce à un niveau presque comparable à un moteur à aimant permanent complet. Ceci réduit la dépendance vis à vis des métaux de terres rares, ce qui se traduit par une baisse des coûts et une sécurité accrue pour la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes très heureux des résultats que nous avons obtenus avec DMD, et notre équipe est prête à travailler avec nos partenaires et nos clients pour optimiser les performances des systèmes moteurs dans les secteurs du transport, de l'industrie et de la production d'électricité. »

Le premier produit de Tula, Dynamic Skip Fire (DSF®), met en oeuvre une stratégie avancée de contrôle de la désactivation des cylindres qui s'est avérée capable de réduire considérablement les émissions de CO 2 des moteurs à essence et fonctionne en production depuis 2018 avec plus d'un million de véhicules sur la route. Dans une présentation conjointe avec Cummins au Congrès mondial de la société des ingénieurs automobiles (Society of Automotive Engineers World Congress) cette année, il a été démontré que l'application diesel de DSF, Diesel Dynamic Skip Fire (dDSFtm), réduisait les émissions d'oxyde d'azote de 74 % et les émissions de CO 2 de 5 % d'un camion de classe 8 fonctionnant en cycle à faible charge. DMD met en oeuvre la stratégie de commande logicielle de Tula sur les moteurs électriques. Au-delà des véhicules électriques, elle possède le potentiel d'améliorer l'efficacité d'autres modes de transport, de propulsion et de conversion de puissance.

À propos de Tula Technology, Inc.

Société basée dans la Silicon Valley, Tula Technology fournit des commandes logicielles innovantes et primées qui optimisent l'efficacité de la propulsion et les émissions sur l'ensemble du secteur de la mobilité, y compris les véhicules à essence, diesel, à carburant alternatif, hybrides et électriques. La culture de l'innovation de Tula a servi de berceau au développement de technologies de pointe, avec un solide portefeuille mondial de brevets de plus de 340 brevets délivrés et en attente. Tula Technology est une entreprise privée soutenue par Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner et Franklin Templeton. Pour en savoir plus, consulter www.tulatech.com.

Note du rédacteur : La vidéo Tula (DMD) présente Tula, les défis actuels de la technologie des véhicules électriques et le concept, le fonctionnement et les avantages de DMDtm. https://youtu.be/Zx74lfvOZ-U

