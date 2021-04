dLocal étend ses activités en Asie du Sud-est afin de répondre à la demande des commerçants





dLocal, une plateforme de paiements donnant la priorité à la technologie et permettant aux entreprises marchandes globales d'entrer en relation avec des milliards de consommateurs sur les marchés émergents, a annoncé aujourd'hui des opérations dans trois nouveaux pays en Asie du Sud-est : la Malaisie, les Philippines et le Vietnam.

Ces pays, tout comme les deux autres plus importantes économies de la région, l'Indonésie et Singapour, ont enregistré une forte croissance du commerce électronique en raison de l'élargissement de leur empreinte numérique suite à la pandémie. D'après un rapport de E-Conomy de 2020, les volumes du commerce électronique en Asie du Sud-est ont atteint plus de 62 milliards de dollars en 2020 ? en hausse de 63 % par rapport à l'année précédente ?, ce qui a amplifié l'impact de la région sur le marché mondial du commerce électronique, au-delà des frontières de la région.

dLocal offrira dorénavant des capacités pour les paiements avec des portefeuilles électroniques, en espèces et par carte internationale, ainsi que les refacturations et les remboursements. L'expansion inclut les intégrations suivantes à la plateforme de paiements à 360° de dLocal :

Malaisie : dLocal permet aux commerçants vendant en Malaisie d'accepter les paiements depuis des portefeuilles électroniques comme Maybank2u, Boost, Grab Pay et Touch ?n Go, en plus des virements bancaires et des paiements en espèces via 7-Eleven.

Les commerçants servant des clients aux Philippines peuvent à présent accepter les cartes internationales comme Visa et MasterCard, ainsi que les paiements par carte avec jusqu'à 12 mensualités et les ventes sans nécessiter de code de sécurité. Vietnam : Les commerçants vendant au Vietnam peuvent accepter les cartes internationales comme Visa, MasterCard et UCB, ainsi que les cartes de crédit locales et les portefeuilles comme, entre autres, VTC Pay, Vietcombank et Techcombank.

dLocal va par ailleurs ajouter les paiements en espèces et les virements bancaires locaux en Thaïlande.

« Pour les commerçants cherchant à profiter de la croissance explosive du commerce électronique en Asie du Sud-est, le basculement vers les places de marchés numériques, qui s'est accéléré durant la pandémie, offre d'énormes opportunités », a déclaré Sue-Ann Seet, responsable du développement en Asie chez dLocal. « Le plus grand défi provient des méthodes de paiement disparates, qu'il n'est pas facile d'étendre sur ces divers marchés. La plateforme de paiements de dLocal permettra dorénavant aux commerçants d'accepter les méthodes de paiement préférées dans chacun de ces pays afin de permettre des paiements localisés au profit d'une croissance durable et évolutive. »

Suite à son tour d'investissement historique annoncé en septembre 2020, dLocal a étendu son implantation de manière offensive dans 11 pays, dépassant l'objectif affiché de la société d'ajouter 13 pays à sa couverture dans un délai de 18 mois après avoir obtenu les nouveaux capitaux.

Pour plus de détails et acceder aux guides pays localisés de dLocal et sur les méthodes de paiement disponibles dans la région Asie, visitez le site Internet de dLocal.

À propos de dLocal

dLocal offre des paiements locaux sur les marchés émergents, permettant aux entreprises marchandes globales d'entrer en relation avec des milliards de consommateurs sur les marchés émergents dans 29 pays de la région Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Afrique. Grâce au concept "One dLocal" (une API, une plateforme et un contrat), les entreprises internationales peuvent accepter des paiements, envoyer des règlements et régler des opérations à l'échelle mondiale sans avoir besoin de gérer des sous-traitant séparés pour les versements et les paiements, de mettre en place de multiples entités locales ni d'intégrer de multiples distributeurs et méthodes de paiement sur chaque marché. dLocal bénéficie du soutien de General Atlantic, l'un de ses premiers investisseurs.

Plus de 300 commerçants internationaux, dont des commerçants en ligne, des entreprises de SaaS, des fournisseurs de voyages en ligne et des places de marché, font confiance à dLocal pour accepter plus de 600 méthodes de paiement locales et émettre des millions de paiements pour leurs fournisseurs, agents et vendeurs sur des marchés en croissance partout dans le monde. dLocal compte parmi ses clients Amazon, Banggood, Booking.com, Constant Contact, Didi, DropBox, GoDaddy, MailChimp, Microsoft, Spotify, TripAdvisor, Uber, Wikimedia et Zara. Visitez dlocal.com pour de plus amples informations.

