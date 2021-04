Bloom Energy nomme Philippe Cochet et Yves Rannou à la tête du développement commercial européen





Bloom Energy, un fournisseur de premier plan de solutions d'énergie distribuée, a annoncé aujourd'hui la nomination de Philippe Cochet et d'Yves Rannou au sein de son équipe de direction internationale pour renforcer les efforts d'expansion de l'entreprise, améliorer son positionnement concurrentiel et soutenir le déploiement de sa technologie d'énergie propre et flexible en carburant à travers l'Europe.

M. Cochet conseillera la stratégie commerciale de Bloom Energy pour l'Europe. Sa carrière dans la direction d'affaires, la production et la fabrication s'étend sur plus de deux décennies, et comprend des postes de direction au sein de certaines des plus grandes principales sociétés énergétiques et technologiques du monde, comme General Electric et Alstom.

M. Rannou, quant à lui, est un dirigeant commercial chevronné qui a fait ses preuves en matière de croissance, de redressement et de restructuration d'entreprises internationales du secteur des énergies renouvelables telles que Senvion, Alstom et General Electric.

M. Cochet et M. Rannou conseilleront et dirigeront respectivement la stratégie commerciale de Bloom Energy à travers l'Europe, avec un accent initial sur la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Ils relèveront du vice-président exécutif des affaires internationales de Bloom Energy, Azeez Mohammed.

« Nous sommes ravis d'accueillir Philippe et Yves chez Bloom Energy », a déclaré Azeez Mohammed. « Ils apportent une vaste expérience ainsi que des perspectives et des relations précieuses qui vont aider les organisations européennes à réduire leurs émissions de carbone, à améliorer leur résilience et à tracer la voie vers un avenir neutre en carbone. »

La technologie de Bloom Energy est la technologie de production d'électricité thermique la plus avancée sur le marché à l'heure actuelle. Les piles à combustible flexibles en fuel et sans combustion de Bloom Energy utilisent le biogaz et l'hydrogène, en plus du gaz naturel, pour produire de l'électricité à un rendement nettement plus élevé que les ressources traditionnelles basées sur la combustion. En outre, la technologie de Bloom Energy peut être utilisée pour créer de l'hydrogène, qui est de plus en plus reconnu comme un outil d'une importance cruciale nécessaire à la décarbonation totale de l'économie énergétique.

À propos de Bloom Energy

La mission de Bloom Energy est de mettre l'énergie propre et fiable à la portée de tous à travers le monde. Le produit de la société, le Bloom Energy Server, permet de fournir une alimentation électrique très fiable et résiliente, toujours connectée, propre, rentable, idéale pour les applications de microréseau. Les clients de Bloom comprennent de nombreuses entreprises du classement Fortune 100 et des leaders dans les domaines de la fabrication, des centres de données, de la santé, de la vente au détail, de l'enseignement supérieur, des services publics et autres. Pour des informations supplémentaires, visitez le site www.bloomenergy.com.

Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne doivent pas être considérées comme des garanties de résultats et ne doivent pas être considérées comme une indication d'activités ou de performances futures. Les événements ou résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, tels que détaillés dans les dépôts périodiques de Bloom auprès de la SEC. Bloom n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour publiquement ses déclarations prévisionnelles, à moins d'y être tenue en vertu de la loi.

