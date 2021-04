C.H. Robinson désignée Challenger dans le Magic Quadrant 2021 de Gartner, pour ses plateformes de visibilité du transport en temps réel





L'entreprise mondiale de logistique C.H. Robinson a annoncé avoir été désignée Challenger dans le nouveau Magic Quadrant de Gartner, pour ses Real-Time Transportation Visibility Platforms* (RTTVP) (Plateformes de visibilité du transport en temps réel). Confrontés à de multiples perturbations résultant de la pandémie mondiale, des tensions commerciales et douanières, des événements météorologiques extrêmes, des pénuries de capacité, ainsi que des blocages de grandes routes commerciales, les expéditeurs priorisent et investissent dans des solutions de RTTVP telles que Navisphere Vision de C.H. Robinson, afin d'améliorer leur résilience, leur connectivité et leur performance.

Gartner, cabinet mondial de recherche et d'expertise-conseil de premier plan, qui publie chaque année une série de données de marché appelée Magic Quadrant, rapporte que « le marché des RTTVP a vu sa taille doubler en Amérique du Nord en 2020. Cette croissance a été accélérée par les perturbations générées par la pandémie sur les chaînes logistiques. »

Navisphere Vision, solution délivrée par TMC, une division de C.H. Robinson, permet aux expéditeurs de suivre, contrôler et répondre aux perturbations sur la chaîne logistique à l'échelle mondiale. Plateforme logicielle en tant que service (SaaS), Navisphere Vision connecte et recueille des données issues des prestataires, transporteurs et fournisseurs tiers des expéditeurs ? ainsi que des sources d'information sur la météorologie, le trafic, et le suivi géopolitique ? afin d'apporter en temps réel une visibilité et des renseignements sur le stock à l'arrêt ou en circulation, et ce, pour tous les modes et toutes les régions. Grâce aux dispositifs d'Internet des Objets (IdO) inbtégrés de Navisphere Vision, les clients peuvent contrôler et résoudre immédiatement les incidents, lorsque les expéditions sont impactées par un choc, une inclinaison, de l'humidité, de la lumière, par les températures ou par une pression.

« Plusieurs événements majeurs survenus l'an passé ont souligné l'importance vitale des chaînes logistiques, mais également mis en lumière leur fragilité dans certains cas », a déclaré Jordan Kass, président de TMC. « Les entreprises qui excelleront dans les années à venir seront celles qui bénéficieront d'une visibilité en temps réel sur leurs chaînes logistiques. La capacité à consommer, combiner et analyser les données issues d'un nombre croissant d'intégrations et de points de données sera essentielle pour bâtir une chaîne logistique résiliente, compétitive et rentable. »

C.H. Robinson (TMC) a également été désignée Challenger dans le Magic Quadrant 2021 de Gartner relatif aux systèmes de gestion de transport.

« Nous estimons que ces reconnaissances renforcent le pouvoir de notre technologie innovante, conçue par et pour les experts de la chaîne logistique, et soutenue par l'expérience et l'ampleur de l'une des plateformes les plus connectées au monde », a déclaré Kass.

Pour renforcer ces capacités, la société a précédemment annoncé s'engager à investir 1 milliard USD dans la technologie au cours des cinq prochaines années, multipliant ainsi par deux son investissement précédent.

Un exemplaire gratuit du Magic Quadrant relatif aux plateformes de visibilité du transport en temps réel est disponible ici.

À propos de C.H. Robinson

C.H. Robinson résout les problèmes logistiques pour les sociétés du monde entier, dans de multiples secteurs, du plus simple au plus complexe. Comptabilisant 21 milliards USD de fret sous gestion, et 19 millions d'expéditions chaque année, nous comptons parmi les plus grandes plateformes logistiques de la planète. Notre offre mondiale de services accélère les échanges commerciaux, afin que puissent être livrés de manière fluide les produits et marchandises qui animent l'économie mondiale. En combinant notre système de gestion de transport multimodal avec notre expertise, nous utilisons notre avantage en termes d'informations pour offrir des solutions plus intelligentes à nos plus de 105 000 clients et 73 000 transporteurs contractuels. Notre technologie est conçue par et pour les experts de la chaîne logistique, afin d'apporter des améliorations plus rapides et plus significatives aux activités de nos clients. En tant qu'entreprise citoyenne du monde, nous sommes également fiers de contribuer à hauteur de plusieurs millions de dollars au soutien des causes que notre entreprise, notre Fondation et nos employés considèrent importantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.chrobinson.com (Nasdaq : CHRW).

À propos de TMC, une division de C.H. Robinson

Les chaînes logistiques mondiales deviennent de plus en plus complexes. Les entreprises ont besoin de la technologie et de l'expertise industrielle les plus récentes pour progresser et rester en tête de la concurrence. Chez TMC, une division de C.H. Robinson, nous savons ce qui rend les chaînes logistiques plus rapides, plus fortes et plus efficaces. En tant que leader en gestion logistique mondiale, nous combinons l'expertise industrielle avec notre plateforme technologique mondiale, Navisphere®, afin de prendre en charge les chaînes logistiques les plus complexes du monde. Nos experts en logistique se trouvent dans plusieurs antennes Control Tower® à travers le monde : Amsterdam, Chicago, Monterrey, São Paulo, Seattle, Shanghai, and Wroc?aw. Ce réseau Control Tower®, pris en charge par notre plateforme technologique, connecte nos clients à leurs fournisseurs et partenaires de la chaîne logistique. Nos clients exploitent ces capacités pour gérer leur logistique dans plus de 170 pays sur tous les moyens de transport. Pour plus d'informations, consultez le site www.mytmc.com.

