Seegene va fournir des tests de diagnostic COVID-19 d'une valeur de 16 millions de livres sterling à l'Écosse, soit le triple du volume des ventes de l'année dernière





?Deuxième accord de marché public après celui de l'Italie pour un montant de 89,3 millions d'euros

SEOUL, Corée du Sud, 29 avril 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), une société de biotechnologie de premier plan, a déclaré avoir commencé à fournir ses tests de diagnostic COVID-19 d'une valeur de 16 209 150 de livres à l'Écosse dans le cadre d'un accord de marché public, le plus gros volume de diagnostic observé dans cette région depuis la pandémie. Comparé aux ventes annuelles de Seegene en Écosse, le contrat de fourniture représente le triple du volume en 2020, qui s'élevait à 5 400 000 livres.

Dans le cadre de l'accord d'approvisionnement, le concessionnaire écossais de Seegene, Mast Group, fournira Allplextm SARS CoV-2 au National Health Care Scotland NSS. Ce produit sera ensuite distribué à 9 hôpitaux, dont le Royal Infirmary Edinburgh et Ninewell, à partir d'avril.

Le test de diagnostic COVID-19 de Seegene, l'Allplextm SARS CoV-2 Assay, est un test PCR en temps réel multiplex unique qui peut détecter un total de cinq cibles, y compris quatre gènes de coronavirus (gène E, gène RdRp, gène N et gène S) et un contrôle exogène (contrôle du processus complet) dans un seul tube de réaction, ce qui permet d'obtenir des résultats précis et de maximiser le débit pour les tests à haut volume. Le test de diagnostic a déjà obtenu le marquage CE-IVD en juin 2020.

Ho Yi, directeur des ventes et du marketing de Seegene, ajoute qu'en fonction de la demande du gouvernement écossais, Seegene est prêt à remplacer les tests de diagnostic COVID-19 par ses récents tests de variants, le Allplextm SARS-CoV-2 Master Assay et le Allplextm SARS-CoV-2 Variants l Assay.

Le test unique de diagnostic des variantes de Seegene permet de détecter la COVID-19 et de dépister plusieurs variantes du virus simultanément avec un seul test PCR multiplex en temps réel en moins de 2 heures. Le test de dépistage des variantes peut notamment détecter les souches variantes B.1.1.7, B.1.351; P.1 et B.1.1.207. Le test de diagnostic de la variante peut également être utilisé avec le test essentiel RV AllplexTM, un test en une seule étape pour le dépistage d'un total de 17 virus cibles responsables d'infections respiratoires. Le test Allplextm SARS-CoV-2 Variants l permet également de détecter et de différencier les variantes du virus tout en effectuant une présélection des nouvelles variantes suspectes. Le test de dépistage des variantes peut notamment détecter les souches variantes B.1.1.7, B.1.351, P.1 et B.1.525.

Seegene a récemment commencé à exporter les tests Allplextm SARS-CoV-2 Master Assay et Allplextm SARS-CoV-2 Variants l Assay vers plus de 20 pays dans le monde, y compris les pays européens les plus durement touchés, notamment le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne ainsi que le Chili, après avoir obtenu le marquage CE-IVD en mars.

Selon M. Yi, les neuf hôpitaux sont déjà entièrement équipés de PCR multiplex de Seegene. L'entreprise coréenne espère que l'accord de marché public permettra de vendre d'autres tests de diagnostic, comme les tests IST et HPV de Seegene.

Les compétences technologiques exceptionnelles de Seegene sont une nouvelle fois reconnues par une série de contrats de marchés publics, dont le dernier en date, obtenu en Italie par sa filiale et s'élève à plus de 89,3 millions d'euros. M. Yi a déclaré que Seegene espère étendre prochainement son marché grâce à ses stratégies de marketing agressives dans le monde.

À propos de Seegene, Inc.

Fondée à Séoul, en Corée du Sud, en 2000, avec des filiales aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Brésil et au Moyen-Orient, Seegene, Inc. est une entreprise qui met au point des diagnostics in vitro et qui transforme des concepts en produits grâce à ses activités de recherche et de développement pionnières. Seegene possède sa technologie originale brevetée, y compris DPOtm (Dual Priming Oligonucleotide) pour l'amplification de cibles multiples; TOCEtm, pour la détection de cibles multiples dans un seul canal; MuDTtm, la première technologie PCR en temps réel qui fournit des valeurs Ct individuelles pour des cibles multiples dans un seul canal pour les tests quantitatifs; et la technologie de détection de mutation multiplex mTOCEtm. Grâce à ces technologies de diagnostic moléculaire de pointe (MDx) appliquées à des trousses de diagnostic et à d'autres outils, Seegene a rehaussé la sensibilité et la spécificité de la PCR (réaction en chaîne de la polymérase) à des niveaux sans précédent, fournissant ainsi des produits PCR multiplex qui ciblent et détectent simultanément les gènes de plusieurs pathogènes, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts des tests. Seegene continue d'établir de nouvelles normes en matière de MDx en proposant des innovations rentables.

