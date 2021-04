Jabra lance une gamme de caméras intelligentes connectées dans le secteur des appareils intermédiaires





La caméra de visioconférence intelligente Jabra Panacast 50 et la caméra individuelle PanaCast 20 réinventent la salle de réunion et le modèle de travail hybride et permet une collaboration moderne grâce à une vidéo immersive

LOWELL, Massachusetts, 28 avril 2021 /CNW/ - Jabra annonce aujourd'hui la nouvelle gamme de caméras Jabra PanaCast qui permettra de réinventer la vidéo, l'audio et l'information en salle de réunion et définit la nouvelle norme en termes d'espace de travail. La Jabra PanaCast 50, conçue pour être la première barre vidéo intelligente de nouvelle norme, et la Jabra PanaCast 20, une caméra individuelle intelligente révolutionnaire.

La gamme Jabra PanaCast a été conçue pour aider les entreprises à naviguer dans le nouveau mode de travail flexible et hybride en combinant des fonctionnalités de vision et de vidéo immersives, des technologies de gamme et une intelligence artificielle (IA) de pointe qui réinventent complètement le fonctionnement des réunions et de la collaboration.

Lorsqu'il s'agit de trouver une solution pour le bureau, les organisations sont souvent obligées de choisir entre un son exceptionnel et une vidéo haute définition. Jabra PanaCast 50 répond à ce besoin en offrant une solution prêt-à-brancher pour offrir l'expérience vidéo la plus immersive et la plus attrayante qui soit sur le marché aujourd'hui.

PanaCast 50 : Vidéo et son immersifs

Le PanaCast 50 assume efficacement le rôle de « directeur » de votre réunion. En effet, l'appareil ajuste intelligemment le flux vidéo pour suivre l'action de la réunion. Cela permet au Jabra PanaCast 50 de détecter les conférenciers actifs et le flot de conversation, offrant une expérience de réunion à distance entièrement immersive et réactive. Trois caméras de 13 mégapixels montées dans un réseau de caméras multiples de haute précision offrent une vision panoramique 4K à 180° de toute la salle de réunion. Qu'il s'agisse d'appels individuels ou de réunions d'équipe, cette technologie intelligente inclut toujours tout le monde de la façon la plus optimale qui soit.

Jabra PanaCast 50 comprend neuf processeurs intégrés de pointe, dont deux spécifiquement pour les tâches d'intelligence artificielle. Cette architecture de système ultraavancée permet à la caméra vidéo intelligente de réaliser l'intégration en temps réel de l'audio, de la vidéo et des données. Le PanaCast 50 comprend également huit microphones omnidirectionnels avec détection vocale de précision, avec une couche de traitements logiciels pour éliminer les bruits parasites. L'appareil intègre également quatre puissants haut-parleurs conçus par Jabra, soit deux haut-parleurs graves de 50 mm et deux haut-parleurs d'aigus de 20 mm. Leur configuration stéréo sans vibration remplit la salle d'un son haute définition de première qualité. La dernière technologie audio omnidirectionnelle permet des conversations plus naturelles.

Le PanaCast 50 de Jabra peut également fournir deux flux vidéo simultanés permettant à l'appareil d'exécuter plusieurs fonctions en même temps. Par exemple, alors qu'un flux vidéo est occupé à se concentrer sur les participants à la réunion, le second peut être utilisé pour se concentrer sur un domaine d'intérêt particulier dans la salle. Les deux flux vidéo permettent également une fonction de partage de tableaux blancs, qui est intégrée à l'appareil lui-même. Celle-ci permet de capter et d'améliorer le contenu de tableaux blancs en temps réel. Le contenu est ensuite diffusé en direct pendant la réunion afin que chaque participant puisse voir le contenu du tableau blanc et relancer la discussion.

Un fonctionnement basé sur les données

PanaCast 50 fournit également un flux de données indépendant qui permet d'inclure les métadonnées du décompte de participants anonymes comme de l'information numérique en temps réel. Grâce à son champ de vision de 180°, PanaCast 50 peut couvrir la totalité de la salle de réunion, ce qui permet de compter tout le monde.

La fonctionnalité PanaCast 50 PeopleCount permet au système de comparer ce nombre avec la capacité limite de la salle comme indiqué par le client pour déterminer si l'utilisation de la salle est supérieure à sa capacité. Si le nombre de personnes dépasse cette limite, des indices visuels et sonores sont fournis aux personnes présentes, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées pour leur sécurité et leur bien-être.

De plus, grâce à l'interface réseau, des données d'analyse à plus long terme sont disponibles pour les administrateurs des TI. Cela permet à l'entreprise de prendre des décisions basées sur des données par rapport à la façon dont elle utilise ses espaces de réunion. L'appareil offre aux organisations un aperçu du nombre de salles utilisées, même lorsqu'il n'y a pas de réunion en cours, ce qui permet de prendre des décisions éclairées sur l'utilisation des locaux à bureaux.

PanaCast 20 : Pour la collaboration en toute sécurité

Grâce au Jabra PanaCast 20, les travailleurs de milieu de travail flexible peuvent bénéficier d'une collaboration vidéo sécurisée de grande qualité, peu importe où ils se trouvent, dans un ensemble compact, portable et facile à utiliser. L'appareil est doté d'une IA qui est gérée sur l'appareil avec traitement intégré, et les expériences avancées sont générées directement sur l'appareil sans que des données supplémentaires soient envoyées au nuage pour traitement, ou sans qu'il soit nécessaire d'installer d'autres logiciels. Pour ceux qui utilisent la caméra, elle est munie d'un couvercle de lentille intégré pour garantir la confidentialité et empêcher que la caméra soit « allumée » accidentellement, ce qui ajoute une couche supplémentaire de « tranquillité d'esprit » pour l'utilisateur.

Le PanaCast 20 offre la vidéo 4K ultra-haute définition, la vidéo HDRI ainsi qu'un zoom intelligent personnalisé, qui encadre toujours correctement l'utilisateur principal, quel que soit son environnement. Il comprend également une correction automatique de l'éclairage.

« Les époques extraordinaires exigent des solutions extraordinaires, et nous croyons que les nouveaux PanaCast 50 et PanaCast 20 de Jabra permettent d'atteindre cet objectif, a déclaré Aurangzeb Khan, directeur général adjoint, Jabra Intelligent Vision Systems. Nous sommes heureux de présenter PanaCast 50, la première caméra vidéo à combiner le son Jabra de calibre mondial, notre champ de vision panoramique et des données sur l'utilisation des salles uniques en leur genre. Ces fonctionnalités permettent de redéfinir la norme des réunions inclusives et collaboratives. Le moment est venu de commencer à penser à des bureaux à l'épreuve des péripéties du moment, de créer des conditions de collaboration optimales pour les travailleurs issus de milieux hybrides et flexibles et d'assurer une productivité maximale au retour de vos équipes. Nous invitons les entreprises, les organisations et les institutions du monde entier à faire l'expérience de l'audio et de la vidéo comme jamais auparavant avec les appareils intelligents Jabra PanaCast. »

Pour en savoir plus, visitez le https://www.jabra.com/panacast

Caractéristiques et spécifications clés de Jabra PanaCast 50 :

Un son étonnant fourni par les leaders mondiaux de l'audio professionnel.

Un champ de vision unique de 180° qui permet à tout le monde de rester dans l'image tout en maintenant une distance sécuritaire 1.

La fonction « directeur virtuel » ajuste intelligemment la vidéo en temps réel et permet des réunions plus immersives 1.

Des renseignements sur les capacités de la salle et sur la sécurité génèrent des données anonymes sur l'occupation de toutes vos salles de réunion en même temps.

Système connecté au réseau facilitant la gestion à distance et la transmission de données.

Diffusion en temps réel de tableaux blancs pour une collaboration à distance plus inclusive.

Une architecture de système de pointe unique et deux processeurs intégrés de pointe alimentent une gamme de fonctions intelligentes

Fonctionnalité prêt-à-brancher pour une installation rapide et une facilité d'utilisation maximale

Installation facile, avec un choix de support mural, de pied de table et de support d'écran (VESA) 2

Intègre Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms, Zoom et Zoom Rooms, et est optimisé pour toutes les CU de pointe

Jabra PanaCast 50 : Disponible à compter du 15 juin 2021 en noir et gris, PDSF : 1 195 $

Pour en savoir plus, visitez le https://www.jabra.com/panacast50

Caractéristiques et spécifications clés de Jabra PanaCast 20 :

Zoom intelligent personnalisé

Optimisation intelligente de l'éclairage

Fonctionnalité d'image dans l'image - les utilisateurs peuvent définir et intégrer facilement un deuxième flux vidéo dans leur image principale.

Vidéo 4k Ultra, HDRI

Ultra, HDRI Traitement IA de pointe - ajout d'expériences de traitement avancées et d'un niveau de sécurité supplémentaire pour un travail flexible de n'importe où.

Connectivité prêt-à-brancher pour une collaboration instantanée

Intègre Microsoft Teams, Zoom et est optimisé pour toutes les plateformes CU de pointe

Jabra PanaCast 20 : Disponible à compter du 1er août 2021 en noir, PDSF : 299 $

Pour en savoir plus, visitez le https://www.jabra.com/panacast20

*comprend un support mural

1 Choisissez entre la fonction de directeur virtuel et de zoom intelligent via Jabra Direct et Jabra Xpress.

2 Pied de table et support d'écran vendus séparément.

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file de l'ingénierie des communications et des solutions pour le son, à la pointe d'une innovation qui ouvre des possibilités aux consommateurs comme aux entreprises. Fiers de faire partie du Groupe GN, nous nous engageons à faire en sorte que les gens entendent mieux, en fassent plus et soient mieux préparés qu'ils ne l'auraient cru possible. L'excellence de Jabra dans l'ingénierie ouvre une voie qui repose sur 150 années de travail de pionnier au sein du Groupe GN. Ceci nous permet de créer des outils intégrés pour les centres d'appels, les bureaux et les équipes réparties, ce qui permet aux professionnels d'être plus productifs, où qu'ils soient. Nos écouteurs et casques d'écoute offrent un plus grand plaisir des appels téléphoniques, de la musique et des médias aux consommateurs. Fondé en 1869, le Groupe GN exerce ses activités dans 100 pays et propose des solutions innovantes, fiables et conviviales. Le Groupe GN emploie 6 500 personnes et, en 2020, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 13,4 milliards de couronnes danoises. La marque Jabra représente un chiffre d'affaires d'environ 8,7 milliards de couronnes danoises et emploie 1 900 personnes. GN donne une meilleure sonorité à la vie et est coté sur le NASDAQ de Copenhague. www.jabra.com

© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. JabraMD est une marque déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques commerciales mentionnées ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs (les concepts et spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis).

