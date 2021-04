Walton annonce une nouvelle distribution de 5,3 millions CAD aux investisseurs de McConachie Asset Management Corporation





Walton, une société d'investissement immobilier et de gestion d'actifs fonciers avec 3,39 milliards USD sous gestion, est heureuse d'annoncer une distribution aux investisseurs pour le compte de McConachie Asset Management Corporation de 5 320 686 CAD, qui sera effectuée le 30 avril 2021.

Cette distribution représente une partie du paiement des intérêts annuels dus en vertu des obligations restructurées de McConachie Asset Management Corporation, et représente également un remboursement du principal dû. La distribution sera versée à tous les obligataires au prorata. Le paiement comprend les intérêts courus du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, pour un total de 320 686 CAD. Le remboursement anticipé total du capital effectué sur les obligations restructurées s'élève à 5 000 000 CAD.

Il s'agit de la première distribution effectuée en 2021. Une autre distribution devrait être versée aux investisseurs dans le courant de l'année. Un total de 59 498 693 CAD de paiements de capital et d'intérêts a été versé à ce jour aux investisseurs de McConachie Asset Management Corporation.

McConachie est un projet de développement résidentiel basé à Edmonton, dans la province d'Alberta, pour lequel Walton est gestionnaire de projet. Sur la base d'un plan établi pour achever le développement de la communauté, maximiser les produits en espèces et satisfaire d'autres obligations, Walton a achevé des tâches clés au premier trimestre de 2021 afin de continuer à progresser vers l'achèvement du projet et d'effectuer ses distributions finales au nom de McConachie. La projection basée sur le calendrier d'entretien actuel des infrastructures (comme les routes et les canalisations d'évacuation) sera transférée à la ville d'Edmonton d'ici le quatrième trimestre de cette année, les éventuels projets d'aménagement paysager étant reportés à 2022.

Walton est une société privée, leader dans le domaine de l'investissement immobilier mondial ainsi que dans la gestion et l'administration d'actifs fonciers, qui depuis plus de 40 ans se concentre sur des terrains stratégiquement situés dans des couloirs de croissance majeurs. La société gère et administre 3,39 milliards USD d'actifs immobiliers en Amérique du Nord, pour le compte de ses investisseurs et partenaires commerciaux. Walton possède plus de 105 000 acres de terrains en propriété, sous gestion et sous administration, aux États-Unis et au Canada. Les entités clés du Walton Group of Companies comprennent Walton Global Holdings, Walton International Group et Walton Development and Management. Pour en savoir plus, rendez-vous sur walton.com.

