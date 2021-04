Outcomes4Me lève 12 millions de dollars en série A sursouscrite pour alimenter l'expansion de sa plateforme d'autonomisation des patients atteints de cancer alimentée par l'IA





Le financement permettra d'accélérer l'embauche alors que Outcomes4Me diversifie l'aide aux personnes atteintes de cancer et s'étend pour donner du pouvoir aux patients en Europe

CAMBRIDGE, Massachusetts, 29 avril 2021 /PRNewswire/ -- Outcomes4Me Inc., développeur d'une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle (IA) pour permettre aux patients atteints de cancer de naviguer dans leurs soins, a annoncé aujourd'hui qu'il a levé 12 millions de dollars dans un tour de série A sursouscrit. Les fonds seront utilisés pour étendre la plateforme d'Outcomes4Me au-delà du cancer du sein à d'autres cancers, pour développer l'ensemble de données de qualité réglementaire de la plateforme et pour s'étendre à davantage de patients en Europe.

Le tour de table a été mené par Northpond Ventures, avec la participation de tous les investisseurs existants, dont Sierra Ventures, Asset Management Ventures, Merstal Ltd, IRA Capital, et d'autres. Andrea Jackson, directrice de Northpond Ventures, rejoindra le conseil d'administration d'Outcomes4Me.

« Nous sommes ravis de nous associer à Northpond Ventures. Leur approche scientifique et leur portée mondiale en font un partenaire stratégique dans notre quête de démocratisation des soins contre le cancer et d'accélération de la recherche, permettant aux patients du monde entier d'obtenir de meilleurs résultats », a déclaré Maya R. Said, Sc. D., fondateur et PDG de Outcomes4Me. « Ce dernier tour de financement sera utilisé pour amplifier notre portée afin de rencontrer les patients là où ils se trouvent et les soutenir dans leur lutte contre tous les types de cancers. »

Après avoir fait l'expérience directe des défis à relever en tant que patient, le Dr Said, ancien vice-président principal et responsable mondial de la politique oncologique et de l'accès au marché chez Novartis, a cofondé Outcomes4Me en 2017, avec le conseiller médical en chef de l'entreprise, le Dr Osama Rahma, oncologue praticien formé par les National Institutes of Health (NIH) au Dana-Farber Cancer Institute et directeur clinique de son Centre d'innovation thérapeutique contre le cancer. Ils ont ensuite été rejoints par le directeur de l'exploitation, Sami Shalabi, un ancien cadre de Google qui a vendu sa société à Google et a cofondé et dirigé Google Play Newsstand et le tout nouveau Google News, les faisant passer à plus d'un milliard d'utilisateurs.

« Nous sommes ravis d'être associés à Outcomes4Me. Nous pensons que l'équipe dirigeante de l'entreprise, tournée vers l'avenir, est prête à apporter une valeur considérable aux patients atteints de cancer, grâce à son approche unique, axée sur l'intelligence artificielle et directe au patient », a déclaré Mike Rubin, MD, PhD, fondateur et PDG de Northpond Ventures.

Exploiter l'IA pour informer et responsabiliser les patients atteints de cancer et améliorer leurs résultats

Un diagnostic de cancer peut bouleverser les patients et leur famille, tant sur le plan émotionnel que sur celui des informations, qui peuvent être peu claires, voire inexactes. Malgré la surcharge d'informations, les données d'un rapport 2016 sur l'accès et l'engagement des patients de CancerCare montrent que 80 % des patients ne sont pas informés des options d'essais cliniques, que 40 % ne signalent pas les effets secondaires parce qu'ils ne veulent pas alourdir la tâche de leur médecin et que 25 % ne bénéficient pas des traitements les plus avancés. En outre, les propres données d'Outcomes4Me, publiées en décembre 2020 lors du San Antonio Breast Cancer Symposium, montrent que seule une patiente sur trois atteinte d'un cancer du sein se voit proposer des tests génomiques susceptibles de sauver sa vie.

Outcomes4Me aide les patients à naviguer dans leur parcours de traitement du cancer en utilisant une approche personnalisée qui fournit les informations appropriées fondées sur des données probantes au moment où les patients en ont le plus besoin. Outcomes4Me utilise un ensemble sophistiqué de techniques d'IA et de traitement du langage naturel (NLP) pour personnaliser les informations pour chaque patient, en tenant compte de leurs antécédents cliniques, de leurs préférences personnelles et du contexte général. La personnalisation de la plateforme, alimentée par l'intelligence artificielle, permet une expérience adaptative qui donne aux patients les moyens de rester informés, de comprendre leurs options de traitement, de trouver des essais cliniques, de gérer leur qualité de vie et, en fin de compte, de défendre leurs intérêts.

L'approche de niveau réglementaire permet de débloquer des ensembles de données du monde réel qui améliorent les soins, accélèrent la recherche et permettent d'obtenir de meilleurs résultats

En partageant leurs expériences et leurs interactions avec la plateforme, les patients ont la possibilité de contribuer à des ensembles de données uniques, de qualité réglementaire et issues du monde réel, qui génèrent des informations plus approfondies pour améliorer les soins, accélérer la recherche et obtenir de meilleurs résultats. La capacité à exploiter continuellement ces ensembles de données sera essentielle à mesure que les soins de santé s'orienteront vers la médecine de précision dans le but de gagner la guerre contre le cancer.

« Malgré l'accélération considérable de l'homologation de nouveaux médicaments contre le cancer, il reste beaucoup à apprendre pour mieux comprendre la progression de la maladie. Les données longitudinales du monde réel, qu'elles soient cliniques ou rapportées par les patients, sont essentielles pour mieux comprendre et améliorer les soins du cancer », a déclaré M. Jackson. « Outcomes4Me a une énorme opportunité d'améliorer l'accès aux essais de médicaments et de cultiver une approche de traitement centrée sur le patient. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe pour transformer la vie de millions de personnes. »

Fort de son succès dans le domaine du cancer du sein, Outcomes4Me s'étend à d'autres cancers et s'implante en Europe

Outcomes4Me s'est d'abord concentré exclusivement sur la création d'une plateforme visant à donner plus de pouvoir aux patientes atteintes d'un cancer du sein en cours de traitement en Amérique du Nord. En moins de trois ans, la société a atteint une pénétration significative du marché et un engagement répété auprès des patientes atteintes du cancer du sein dans plus de 1 000 établissements médicaux des 50 États américains et des cinq provinces canadiennes.

Outcomes4Me va reproduire cette approche pour d'autres cancers et l'étendre aux patients en Europe. L'engagement de l'entreprise à respecter la vie privée des patients et à donner aux individus le contrôle de leurs propres données de santé l'aligne parfaitement sur les lois locales en matière de protection de la vie privée, y compris le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Pour soutenir la diversification et l'expansion géographique, Outcomes4Me prévoit de tripler sa taille au cours des deux prochaines années avec des embauches stratégiques dans les domaines de l'ingénierie, du produit, de la science des données, des opérations cliniques, de la conformité réglementaire et de la qualité, du développement commercial et du marketing.

À propos de Outcomes4Me

Outcomes4Me a pour mission d'améliorer les résultats en matière de santé en donnant aux patients des informations compréhensibles, pertinentes et fondées sur des preuves. Outcomes4Me a mis au point une plateforme d'autonomisation des patients, alimentée par l'intelligence artificielle (IA), qui permet aux patients et aux prestataires de soins de prendre des décisions communes. La plateforme exploite des données réelles de qualité réglementaire et des expériences de patients pour générer des informations plus approfondies qui améliorent les soins, accélèrent la recherche et donnent de meilleurs résultats. Basée à Cambridge, dans le Massachusetts, Outcomes4Me est une entreprise dirigée par des femmes et composée de vétérans chevronnés dans les domaines des soins de santé, de l'oncologie, de la pharmacie, de la consommation et de la technologie. Pour plus d'informations, visitez www.outcomes4me.com.

