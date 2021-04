AstraZeneca et GSK ouvriront le Veeva Summit Connect Europe





Les leaders du secteur se réunissent pour tisser des liens, apprendre et partager leurs expériences sur les progrès réalisés en termes de développement de médicaments

BARCELONE, Espagne, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que le Dr Ann E. Taylor, médecin en chef chez AstraZeneca, et Regis Simard, président de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique de GSK, seront les intervenants principaux lors du 2021 Veeva R&D and Quality Summit Connect Europe. L'événement en ligne d'une journée proposera plus de 70 sessions et des occasions de collaborer avec des pairs du secteur dans les domaines cliniques, de la qualité, de la réglementation et de la sécurité.

Dans le cadre d'une discussion informelle, Dr Taylor présentera son point de vue sur l'avenir du développement de produits et la façon dont AstraZeneca incite à l'efficacité et à la rapidité des essais cliniques. Simard mettra l'accent sur le parcours de GSK vers la gestion de la qualité numérique, en détaillant les façons dont le contenu et les processus de qualité ont été combinés pour rationaliser les opérations de la chaîne d'approvisionnement.

Summit Connect a pour objectif de créer la meilleure collaboration possible et le meilleur apprentissage possible, en alternant des séances en grand groupe et des discussions plus petites et plus intimes. L'événement devrait réunir plus de 2 000 experts du secteur afin de discuter de l'avenir des essais cliniques et des dernières innovations dans le développement et la fabrication de produits. Parmi les sessions proposées, citons :

AstraZeneca et BMS partagent leurs connaissances sur les stratégies réglementaires pour la préparation de l'identification des médicaments.

et partagent leurs connaissances sur les stratégies réglementaires pour la préparation de l'identification des médicaments. Autolus présente sa modernisation de la qualité pour répondre aux besoins uniques de la médecine personnalisée.

présente sa modernisation de la qualité pour répondre aux besoins uniques de la médecine personnalisée. Bionical Emas discute des meilleures pratiques pour mettre en oeuvre une solution de sécurité unifiée pour une meilleure supervision de la pharmacovigilance.

discute des meilleures pratiques pour mettre en oeuvre une solution de sécurité unifiée pour une meilleure supervision de la pharmacovigilance. TFS HealthScience explique comment le numérique simplifie la gestion des essais et permet des approches centrées sur le patient dans les études.

explique comment le numérique simplifie la gestion des essais et permet des approches centrées sur le patient dans les études. Sanofi partage sa vision de la transformation de la gestion des données.

partage sa vision de la transformation de la gestion des données. UCB explique les avantages de relier la qualité et la réglementation pour rationaliser la gestion des variations et le contrôle des changements.

« Les stratégies et les technologies numériques transforment la façon dont l'industrie aborde le développement de produits et la fabrication au profit des patients, a déclaré Rik Van Mol, vice-président senior de Veeva Development Cloud. Nous sommes fiers des partenariats que nous avons établis avec nos clients internationaux et nous sommes impatients de les réunir avec des leaders et des experts du secteur pour faire avancer les sciences de la vie vers des opérations plus connectées et plus efficaces. »

Le 2021 Veeva R&D and Quality Summit Connect Europe aura lieu le 20 mai 2021. Cet événement en ligne est ouvert aux professionnels de l'industrie des sciences de la vie. Pour en savoir plus, inscrivez-vous sur veeva.com/Summit.

