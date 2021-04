Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

M. Frederico Fonseca est nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. M. Fonseca est sous-ministre adjoint par intérim à ce ministère.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

Mme Lise Verreault est nommée membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. Mme Verreault est administratrice de sociétés.

Société du Palais des congrès de Montréal

M. Luc Charbonneau est nommé, à compter du 29 avril 2021, membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim de la Société du Palais des congrès de Montréal. M. Charbonneau est directeur du développement des affaires et des alliances stratégiques de cette société.

Mme Lucie Rémillard est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de cette même société.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Terrebonne et la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc.

M. Claude Mailhot est nommé membre du conseil de règlement des différends entre la Ville de Terrebonne et la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc.

Fonds de recherche du Québec - Santé

Mmes Marie-Ève Blackburn et Angela Pearson ainsi que M. Vincent Martin sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec - Santé.

Mmes Manon Boily et Lyne Sauvageau ainsi que M. José A. Morais sont nommés membres du conseil d'administration de ce fonds.

Mme Julie Couture est nommée observatrice auprès de ce fonds.

Musée de la civilisation

MM. Harold Dumur et David Mendel sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration du Musée de la civilisation.

Mme Dominique Laflamme est nommée de nouveau membre et qualifiée membre indépendante du conseil d'administration de ce musée.

Mmes Marie-Andrée Blanchet, Rose Lyndsay Daudier et Paule De Blois sont nommées membres indépendantes du conseil d'administration de ce musée.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Mmes Isabelle Godbout et Sylvie Prescott sont nommées membres du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

