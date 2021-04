Mobilisés pour la mobilité! Les chauffeurs d'autobus de Laval lancent une campagne de sensibilisation





LAVAL, QC, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Laval (STL), SCFP 5959, en négociation avec l'employeur pour le renouvellement de leur convention collective, lance une campagne de sensibilisation sur l'importance de la mobilité collective à Laval.

À partir de jeudi, au lieu de leur uniforme, les chauffeurs porteront un t-shirt rouge affichant le slogan de la campagne : mobilisés pour la mobilité!

« Nous sommes inquiets de certaines choses que nous entendons à la table de négociation. L'employeur veut changer sa façon de gérer ses trajets et les horaires des chauffeurs. Cette réorganisation n'est pas nécessaire, car ses objectifs sont déjà atteints par un système en place », de dire Patrick Lafleur, président du SCFP 5959. « Nous désirons démontrer que nous sommes fiers de servir les Lavallois et les Lavalloises et nous réitérons que nous sommes des partenaires productifs dans le développement durable de la ville ».

La convention collective est échue depuis le 31 juillet 2019. Les parties négocient depuis novembre 2019, mais les pourparlers ne vont pas bon train. Le syndicat a pris un vote pour entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée en janvier 2021.

À la table de négociation, le syndicat demande d'être partie prenante au contrat d'assurance collective. Considérant qu'il y contribue, il veut avoir un mot à dire sur les modalités de la couverture offerte.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente 8650 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

