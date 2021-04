Avis aux médias - Le ministre Blair tiendra un point de presse





OTTAWA, ON, le 28 avril 2021 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour un point de presse concernant les mesures du budget 2021 visant à soutenir les petites et moyennes entreprises pendant la pandémie COVID-19.

Il sera accompagné par Chris Bittle, député de St. Catharines, Vance Badawey, député de Niagara Centre, et Mike et Jen McKenna, fondateurs et propriétaires de Little Chief Co.

Après l'annonce, le ministre Blair répondra aux questions des médias*.

* La période des questions sera ouverte aux médias en téléconférence seulement (détails ci-dessous). Le visionnement de la conférence de presse sera possible via Zoom (enregistrement requis).

Date

Le jeudi 29 avril 2021

Heure

12 h (HAE)

Les médias qui souhaitent participer par téléconférence peuvent composer le numéro ci-dessous. SVP vous joindre à la téléconférence 15 minutes avant le début de la conférence de presse. (Uniquement les participants à la téléconférence pourront poser des questions).

Numéros à composer par les participants : 613-960-7518 / 1-866-805-7923

Code d'accès : 9880744#

Pour visionner la conférence de presse via Zoom (visionnement uniquement et pas de questions), veuillez-vous enregistrer par courriel auprès de ps.mediarelations-relationsaveclesmedias.sp@canada.ca. Les enregistrements doivent être complétés au plus tard à 11 h (HAE) le jeudi 29 avril.

