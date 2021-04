Groupe Colabor inc. annonce la nomination de M. Pierre Blanchette au poste de premier vice-président et chef de la direction financière





BOUCHERVILLE, Québec, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd'hui la nomination de M. Pierre Blanchette au poste de Premier vice-président et chef de la direction financière. Monsieur Blanchette se joindra à la Société le 25 mai 2021.



« Nous sommes heureux d'accueillir Pierre au sein de Colabor. Son expérience auprès de grandes sociétés privées et cotées en bourse sera un atout pour Colabor. Nous sommes certains qu'il pourra mettre son expertise opérationnelle, financière et stratégique à contribution dans la poursuite du plan d'optimisation et de croissance de Colabor » a dit Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor. « Nous désirons d'ailleurs remercier Marie-France Laberge, contrôleur corporatif, qui a occupé le poste, en plus de ses responsabilités, de chef de la direction financière par intérim depuis le 22 août 2020. »

M. Blanchette est un haut dirigeant avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la finance corporative. Avant de se joindre à Colabor, il a travaillé, entre autres, au sein de Fiera Capital Corporation, une société de gestion de placements indépendante de premier plan où il a occupé différents postes, tel que Vice-président principal, trésorerie et impôts, Vice-président exécutif, finances, division US et Vice-président principal, finances.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

