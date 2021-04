Investir dans les jeunes Canadiens





OTTAWA, ON, le 28 avril 2021 /CNW/ - Les jeunes Canadiens ont été parmi les personnes les plus touchées par la pandémie mondiale de COVID-19. Ce sont eux qui ont connu les pertes d'emploi les plus importantes et dont la santé mentale s'est le plus dégradée parmi tous les groupes d'âge. Ils ont beaucoup sacrifié pour protéger leurs parents et leurs grands-parents et ils ont besoin de notre soutien pour se remettre de la pandémie et pour rebâtir. En prenant des mesures pour rendre leur vie plus abordable et créer de nouvelles possibilités et de nouveaux emplois pour les jeunes Canadiens aujourd'hui, le gouvernement du Canada investit dans leur réussite future et la prospérité à long terme de notre pays.

Le premier ministre Justin Trudeau s'est adressé aujourd'hui à de jeunes Canadiens à travers le pays. Il a souligné les mesures prévues au budget de 2021 afin de les aider à poursuivre et à terminer leurs études, de faciliter le remboursement des dettes étudiantes et de créer de nouvelles possibilités de formation et de travail.

Le gouvernement du Canada prévoit d'investir 5,7 milliards de dollars sur cinq ans dans des mesures visant à soutenir les étudiants et les jeunes Canadiens. Parmi ces mesures, il s'agit de :

Créer 215 000 nouvelles possibilités de formation et de travail pour les jeunes Canadiens afin qu'ils puissent acquérir des compétences et de l'expérience précieuses sur le marché du travail.

Suspendre l'accumulation d'intérêts sur les prêts étudiants pour une autre année, ce qui pourrait aider environ 1,5 million de Canadiens qui remboursent actuellement leurs prêts étudiants.

Offrir plus de latitude pour le remboursement des prêts étudiants fédéraux pour que personne n'ait à faire de remboursements qu'il ne peut pas se permettre financièrement.

Doubler les bourses d'études canadiennes pendant deux années de plus, afin d'aider plus de 580 000 étudiants à payer leurs frais de scolarité, leurs fournitures scolaires et leurs frais de subsistance.

Élargir l'accès aux mesures de soutien, aux bourses et à l'aide au remboursement pour les étudiants en situation de handicap.

Le Budget 2021 donne suite aux mesures que nous avons déjà prises pour aider les jeunes Canadiens à traverser cette crise. Par exemple, nous avons appuyé près de 200 000 nouvelles expériences et possibilités de travail, nous avons offert un soutien au revenu à plus de 700 000 étudiants par l'intermédiaire de la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, nous avons imposé un moratoire de six mois sur les paiements de prêts étudiants et nous avons doublé les bourses d'études canadiennes pour l'année scolaire 2020-2021.

Ensemble, ces mesures permettront de créer de nouvelles possibilités pour les jeunes Canadiens et de les placer au centre de la relance de notre pays. Ceci fait partie du plan du gouvernement du Canada qui vise à rendre la vie plus abordable pour tous, à créer des emplois, à renforcer notre économie et à faire croître la classe moyenne.

Citations

« Les jeunes ont été durement touchés par la pandémie, et nous faisons le nécessaire pour les soutenir afin qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel alors que nous continuons à nous rétablir et à rebâtir. Nous prenons des mesures pour créer de nouvelles opportunités pour les jeunes Canadiens et les aider à démarrer leur carrière et commencer leur vie. Investir dans les jeunes aujourd'hui, c'est investir dans la réussite future de notre pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'un des aspects les plus frappants de la pandémie a été le sacrifice historique que les jeunes Canadiens ont fait pour protéger leurs parents et leurs grands-parents. Nos jeunes ont payé le prix fort pour que nous soyons en sécurité. Ils ont besoin de notre soutien pour commencer leur vie d'adulte et leur carrière dans un Canada sortant de la COVID - et ils l'obtiendront. Nous rendrons le cégep et l'université plus accessibles et abordables. Nous créerons des emplois dans les métiers spécialisés et les industries de haute technologie. Nous doublerons le Programme canadien de bourses aux étudiants pendant deux années supplémentaires, tout en prolongeant la dispense d'intérêts sur les prêts étudiants fédéraux jusqu'en mars 2023. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Notre gouvernement sait que les jeunes jouent un rôle vital dans notre relance post-pandémie, et ce sera la même chose à l'avenir. En mettant en place des mesures pour offrir des possibilités d'emploi de qualité et accroître l'accès à l'éducation, ces investissements visent à soutenir à chaque étape les jeunes Canadiens, y compris ceux qui font face à des obstacles, afin qu'ils s'épanouissent dans leur vie professionnelle. »

-- L'hon. Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Faits saillants

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a octroyé plus de 7,4 milliards de dollars pour aider les jeunes Canadiens.

a octroyé plus de 7,4 milliards de dollars pour aider les jeunes Canadiens. La réponse du gouvernement à la crise représente le plus grand investissement dans les jeunes Canadiens jamais effectué dans l'histoire de notre pays, soit 13,1 milliards de dollars sur six ans, et l'une des plus importantes mesures de soutien destinées aux jeunes à l'échelle internationale.

Dans le cadre du financement de 5,7 milliards de dollars sur cinq ans, le Budget 2021 propose également la mesure suivante à l'appui des jeunes Canadiens :

118,4 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour procéder à un projet pilote de deux ans visant l'expansion des investissements fédéraux dans les programmes parascolaires mis en oeuvre dans le cadre du Programme d'apprentissage des étudiants. Ces fonds soutiendraient des organismes nationaux et locaux d'enseignement parascolaire qui aident les enfants et les jeunes vulnérables à terminer leurs études secondaires et à ne pas devenir encore plus marginalisés à cause de la pandémie.

En plus de ces investissements, le Budget 2021 propose 100 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin de soutenir des projets d'intervention en santé mentale pour les populations touchées de manière disproportionnée par la COVID-19, notamment les jeunes Canadiens.

En 2019, la toute première politique jeunesse pour le Canada a été lancée. Élaborée en collaboration avec les jeunes Canadiens, la politique reflète leurs valeurs et leurs priorités et elle représente une approche pangouvernementale visant à améliorer la situation des jeunes et à les faire participer à la prise de décisions.

a été lancée. Élaborée en collaboration avec les jeunes Canadiens, la politique reflète leurs valeurs et leurs priorités et elle représente une approche pangouvernementale visant à améliorer la situation des jeunes et à les faire participer à la prise de décisions. Créé en 2016, le Conseil jeunesse du premier ministre est un groupe de jeunes Canadiens qui offrent des conseils impartiaux au premier ministre et au gouvernement du Canada sur des enjeux qui sont importants pour eux et tous les Canadiens.

