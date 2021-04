Le CPQ et l'AmCham s'associent pour renforcer les liens afin d'accélérer la relance économique entre le Québec et les États-Unis





MONTRÉAL, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - À l'aube du 100e jour de l'administration du président Biden aux États-Unis, et alors que celui-ci s'adressera ce soir devant le Congrès, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et la Chambre de commerce américaine au Québec (AmCham Québec) lanceront demain le premier d'une série d'événements pour faciliter la reprise des relations d'affaires entre les employeurs du Québec et les États américains, après 14 mois de pandémie et un nouveau locataire à la Maison-Blanche.

Dans le cadre d'un premier webinaire qui se tiendra demain midi devant des gens d'affaires, le spécialiste de la politique américaine John Parisella analysera les grands changements actuels et à venir pour deux économies fondamentalement complémentaires.

Par la suite, le CPQ et l'AmCham Québec accueilleront le gouverneur du Vermont, M. Philipp Scott, l'un des plus importants partenaires commerciaux du Québec. Cet événement qui aura lieu le 27 mai prochain permettra à plusieurs groupes socio-économiques de discuter d'une nouvelle vague d'opportunités que rend possible ce contexte nouveau. Cet événement lancera le bal pour la Série des Gouverneurs, à laquelle prendront part d'autres gouverneurs des États américains afin de stimuler de part et d'autre les occasions d'affaires.

Avec les sommes astronomiques injectées dans l'économie américaine, le Québec a tout avantage à accentuer ses relations économiques avec son voisin.

« Bien que les États-Unis soient le principal partenaire commercial du Canada, les nouvelles occasions d'affaires sont plus ardues depuis le début de la pandémie. C'est une situation à laquelle nous voulons remédier : les employeurs d'ici tout comme ceux aux États-Unis auront besoin d'être au diapason pour affronter les défis de la relance. Le Québec a pour voisin la plus grosse économie de la planète, il faut saisir toutes les opportunités que ça représente pour le savoir-faire québécois » déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction.

Le Québec, bien positionné pour faire affaires avec les États-Unis

« On oublie souvent que le Québec est le 10e partenaire commercial des États-Unis et la province qui possède le plus vaste réseau diplomatique chez son voisin du sud. En mettant nos réseaux d'affaires et gouvernementaux en commun, de part et d'autre de la frontière, l'AMCHAM et le CPQ contribueront à tirer profit de cet avantage sur le terrain et renforcer les liens économiques Québec-États-Unis » explique Michel Belval, président de la Chambre de commerce américaine au Québec.

Pour assister au webinaire du 29 avril avec John Parisella « 100 jours de la présidence Biden : amorce d'une nouvelle ère Canada-États-Unis », cliquez ici.

À propos d'AmCham-Québec :

La Section Québec de la Chambre de commerce américaine au Canada occupe une position idéale pour répondre aux besoins des entreprises qui entretiennent des relations d'affaires et des activités commerciales au Canada et aux États-Unis. De la clarification de la politique sur la langue à l'explication des règlements sur les impôts et lois diverses des deux pays, les meilleures pratiques pour pénétrer 'l'autre marché', la Section Québec guide la vibrante et distinctive communauté d'affaires québécoise dans ses relations avec le plus important partenaire commercial du Canada. www.amchamquebec.com.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.www.cpq.qc.ca

