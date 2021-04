Dole s'associe à l'« artiste affamé » David Datuna pour créer une série de jetons non fongibles afin de lutter contre la faim





Les fonds recueillis permettront de lutter contre l'insécurité alimentaire et de favoriser une saine alimentation en partenariat avec Boys & Girls Clubs

SINGAPOUR, 28 avril 2021 /CNW/ - Dole Sunshine Company a annoncé aujourd'hui son association à l'artiste de renom David Datuna pour créer une collection de jetons non fongibles (NFT) inspirée de son cri de ralliement « Sunshine for AllMC ». L'objectif est d'accroître la sensibilisation à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition dans le monde, tout en recueillant des fonds pour lutter contre la faim aujourd'hui. Les oeuvres seront mises en vente sur la plateforme de vente aux enchères de jetons non fongibles Rarible.com le 6 mai, à 15 h 30 (HNP).

Inspirée par le moment viral du mangeur de bananes créé par David Datuna lors de l'Art Basel à Miami Beach en 2019, qui lui a valu le surnom de « The Hungry Artist » (l'artiste affamé), Dole s'est associée à l'artiste pour créer une série de jetons non fongibles afin de faire progresser l'objectif de la marque de rendre les aliments nutritifs accessibles à un milliard de personnes. Les besoins en matière de saine alimentation n'ont jamais été aussi criants; près du quart de la population mondiale vit une situation d'insécurité alimentaire modérée ou sévère1, et un tiers des aliments produits pour la consommation humaine dans le monde sont perdus ou gaspillés2.

« J'ai beaucoup d'admiration pour les entreprises qui sont conscientes de leur responsabilité en matière d'intendance, comme Dole, dont les objectifs consistent à éliminer la faim, garantir la sécurité alimentaire, éliminer le gaspillage alimentaire et promouvoir l'agriculture durable, a déclaré David Datuna, l'artiste affamé. Ma collection de jetons non tangibles pour Dole, ainsi que les oeuvres d'art physiques, raconte cette histoire au moyen d'animations, de sons et d'images symboliques. »

Le partenariat s'inscrit dans le cadre de l'engagement mondial général de Dole, qui vise à favoriser l'accès à une saine alimentation et à réduire le gaspillage alimentaire, les plastiques dans les emballages et les émissions de gaz à effet de serre. La marque est déjà à l'oeuvre partout dans le monde. En 2020, elle a lancé un partenariat avec 10 institutions publiques et privées de la ville de Jackson, au Mississippi, dont le Boys & Girls Club local. L'initiative Sunshine for All CitiesTM de Dole fournit des aliments nutritifs et de l'éducation dans les régions mal desservies sur le plan alimentaire. Le produit des ventes de jetons non fongibles sera versé aux Boys & Girls Clubs pour financer des programmes axés sur la nutrition et la faim, y compris le programme Sunshine for All CitiesMC de Dole. Grâce à cette initiative, Dole Sunshine Company espère recueillir les fonds nécessaires pour étendre ce programme et d'autres initiatives axées sur la nutrition à l'échelle nationale, en approfondissant le partenariat avec les Boys & Girls Clubs et en offrant éducation, marchés fermiers éphémères et aliments nutritifs dans les villes de tout le pays, y compris nos efforts continus à Jackson et nos projets d'expansion à Baltimore et dans d'autres villes, plus tard cette année.

« Nous savons que notre promesse de fournir un accès à une saine alimentation à 1 milliard de personnes d'ici 2025 ne peut être réalisée sans aide. C'est pourquoi nous recherchons des partenaires comme David Datuna et BGC dont les valeurs concordent avec les nôtres, a déclaré Pier-Luigi Sigismondi, président mondial, Food and Beverages Group. Pour créer un changement systémique, nous devons faire converger la raison d'être, la créativité, l'innovation et la technologie. Cet effort est le meilleur exemple de la façon dont nous voulons faire une différence dans le monde. En tant que marque qui peut littéralement " manger " son objectif, nous sommes interpellés et inspirés directement par le point de vue de David concernant l'utilisation de l'art et de la technologie numérique comme plateforme de sensibilisation et de changement sociétal. »

Taking a Bite Out of Hunger

M. Datuna créera une série en cinq parties sur le lien intrinsèque entre la nutrition et la sécurité alimentaire. Les jetons non fongibles représenteront des gens qui s'unissent pour lutter contre la faim. La cinquième et dernière oeuvre, Sunshine for All, est un montage des quatre premières parties inspiré du pop-art qui souligne l'importance de combler les écarts pour offrir à tous une alimentation saine. Cette oeuvre prendra aussi la forme d'un élément physique mettant en vedette la technique de lentille signature de David Datuna, une composition en couches représentant les points de vue individuels de la société.

Toutes les oeuvres d'art de la série seront mises en vente le 6 mai. Le cinquième montage sera mis aux enchères jusqu'au 8 mai et sera exposé dans une galerie virtuelle (Decentraland), ainsi que dans un lieu physique à New York qui sera annoncé sous peu.

Le produit net des ventes de jetons non fongibles sera versé aux Boys & Girls Clubs pour financer des programmes axés sur la nutrition et la faim, y compris le programme Sunshine for All CitiesMC. De plus, Dole s'efforce de limiter l'impact environnemental de la vente de jetons non fongibles en travaillant en partenariat avec le conseiller en décarbonisation Aerial pour créer une solution positive à la crise du climat. Cela n'aura aucune incidence sur le montant des fonds recueillis lors de la vente aux enchères et garantira que les ventes futures seront compensées de façon appropriée.

Pour en savoir plus ou pour suivre les enchères, cliquez sur le lien suivant : SunshineForAll.com.

À propos de Dole Sunshine Company

Le nom Dole Sunshine Company est utilisé pour représenter les intérêts mondiaux et les efforts combinés de Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods et Dole Asia Fresh. Dole Sunshine Company n'est pas une entité commerciale et n'exerce pas ses activités à ce titre dans quelque pays ou région que ce soit. Pour en savoir plus sur Dole Sunshine Company, visitez DoleSunshine.com ou SunshineForAll.com/en/blog.

À propos de David Datuna

David Datuna est un artiste américain né en Georgie qui est principalement reconnu pour sa série « Viewpoint of Millions », composée de portraits de Jay-Z, Steve Jobs, Marilyn Monroe et bien d'autres. On lui doit aussi la série « Viewpoint of Billions » qui utilise la technologie prêt-à-porter du Smithsonian National Portrait Gallery. Ses oeuvres sont présentées dans bon nombre de salons et galeries d'art du monde entier, comme Art Miami et The Armory Show. David Datuna est né en 1974 à Tbilissi, en Géorgie, et a commencé son parcours d'artiste après avoir déménagé à New York. L'oeuvre de David Datuna, artiste autodidacte, prend une nouvelle direction et se tourne vers l'abstrait. En utilisant une palette de couleurs limitée, des formes simples et des lentilles optiques, il réussit à créer des oeuvres dynamiques et éloquentes qui expriment l'unité, l'égalité et la liberté.

À propos de Rarible

Rarible est un marché des jetons non fongibles. Il offre aux artistes et aux collectionneurs une plateforme pour créer, collectionner et échanger des objets de collection numériques. Rarible a été lancé début 2020 par Alexei Falin et Alex Salnikov. L'objectif de Rarible est d'évoluer vers une organisation entièrement décentralisée et autonome, où la prise de décisions et l'organisation sont sous le contrôle des utilisateurs actifs de la plateforme. En donnant aux créateurs et aux collectionneurs la possibilité de trouver des idées pour la plateforme et de voter sur les mises à niveau de celle-ci, l'entreprise souhaite créer une plateforme publique et adaptée aux utilisateurs.

À propos de Boys & Girls Clubs

Depuis 160 ans, Boys & Girls Clubs of America (BGCA.org) offre un lieu sûr où les enfants et les adolescents peuvent apprendre et s'épanouir. Ces clubs offrent des services de mentors adultes attentionnés, proposent des activités amusantes et favorisent l'amitié au quotidien. Ils offrent aussi d'importants programmes de développement des jeunes pendant les heures critiques à l'extérieur de l'école. Les programmes offerts par Boys & Girls Clubs font la promotion de la réussite scolaire, du bon caractère et du leadership, et des saines habitudes de vie. Plus de 4 700 clubs desservent 4,6 millions de jeunes par l'entremise de l'adhésion au club et de la sensibilisation communautaire. Les clubs sont situés dans des villes, des villages et des logements sociaux, et sur des terres autochtones partout au pays, et servent les familles de militaires dans les centres de jeunes affiliés à BGCA sur des installations militaires américaines à l'échelle mondiale. Le siège social national est situé à Atlanta. Pour en savoir plus sur Boys & Girls Clubs of America, suivez-nous sur Facebook ou Twitter.

