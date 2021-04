OneStream Software et PwC Belgique annoncent un partenariat pour aider les entreprises à surmonter la complexité et à stimuler la transformation financière en Belgique et dans la région EMEA





OneStream Software, un chef de file des solutions de gestion de la performance pour les moyennes et les grandes entreprises, et PwC Belgique, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une alliance stratégique pour le marché belge. Le partenariat s'appuiera sur l'expertise de PwC en tant que leader des services de conseils aux entreprises et technologiques et sur le logiciel CPM unifié basé sur le cloud de OneStream en vue de soutenir diverses activités, allant de la fourniture de projets au marketing et à la collaboration stratégique.

« La Belgique représente un marché important pour OneStream Software et nous sommes ravis d'accueillir PwC Belgique au sein de notre écosystème de partenaires », a déclaré Stephanie Cramp, vice-présidente des alliances mondiales chez OneStream Software. « Nous avons hâte de collaborer avec PwC pour aider les entreprises de Belgique et de toute la région EMEA à surmonter la complexité et à transformer leur processus financiers en s'appuyant sur notre plateforme financière intelligente afin de remplacer de nombreuses applications existantes, ainsi que des solutions et des feuilles de calcul à vocation ponctuelle. »

Dans le cadre de ce partenariat, PwC Belgique renforcera le déploiement de OneStream auprès des clients communs en Belgique, mais aussi dans toute la région EMEA. PwC Belgique exploitera également son expertise sectorielle et sa connaissance du domaine afin de créer des solutions spécifiques au secteur convaincantes au côté de OneStream pour tous les acteurs du marché.

« Nous avons la conviction que la combinaison entre l'expertise sectorielle, fonctionnelle et opérationnelle de PwC et la solution unifiée de gestion de la performance d'entreprise de OneStream est le meilleur outil qui soit pour apporter des améliorations importantes en matière de gestion de la performance, de prise de décisions, d'efficience et de croissance rentable pour nos clients », a déclaré François Jaucot, associé, chef de la gestion de la performance d'entreprise chez PwC Belgique.

« Nous sommes enthousiasmés par cette alliance avec PwC Belgique, en particulier en raison de l'expertise et des pratiques exemplaires que cela apportera aux clients de OneStream sur ce marché important », a déclaré Matt Rodgers, vice-président principal et directeur général de la région EMEA chez OneStream Software. « Ce partenariat permettra à OneStream de renforcer son potentiel dans la région EMEA et soutiendra notre mission d'assurer 100 % de réussite à nos clients du monde entier. »

Pour de plus amples renseignements sur l'alliance PwC Belgique-OneStream, merci de consulter le site : www.onestreamsoftware.com/about/onestream-partners ainsi que l'espace presse de PwC Belgique.

A propos de OneStream Software

OneStream Software fournit une plateforme financière intelligente à la pointe du marché réduisant la complexité des opérations financières. OneStream Software met en valeur le pouvoir de la finance en proposant une solution de gestion de la performance d'entreprise (CPM) qui unifie la planification, la clôture des comptes et la consolidation, le reporting, et l'analyse via une solution unique et extensible. Nous fournissons aux entreprises des informations financières et opérationnelles permettant de soutenir une prise de décision plus rapide et plus éclairée. Le tout dans une plateforme cloud conçue pour évoluer et s'adapter durablement à l'entreprise.

OneStream est un éditeur de logiciels indépendant appuyé par les fonds d'investissement KKR, D1 Capital Partners, Tiger Global et IGSB. Comptant plus de 700 clients, 200 partenaires d'exécution et plus de 750 employés, notre mission principale est de générer 100 % de réussite client et c'est ce que nous réalisons avec succès depuis notre création. Pour de plus amples renseignements, merci de consulter le site www.onestreamsoftware.com

A propos de PwC

Chez PwC, notre objectif est de générer de la confiance pour tous et de résoudre les grandes problématiques d'aujourd'hui. Plus de 284 000 collaborateurs dans 155 pays à travers le réseau d'entreprises de PwC s'engagent à garantir la qualité des services d'assurance, de conseils et fiscaux. Pour de plus amples renseignements et pour nous faire part des sujets qui vous intéressent, merci de consulter notre site www.pwc.com.

« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune constitue une entité juridique distincte. Merci de consulter le site www.pwc.com/structure pour de plus amples renseignements.

