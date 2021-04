La ministre Murray souligne les investissements prévus dans le Budget de 2021 à l'égard des jeunes pour la relance économique





OTTAWA, ON, le 28 avril 2021 /CNW/ - Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada pour lutter contre la pandémie et assurer une relance économique robuste, ciblée et inclusive pour tous les Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre du Gouvernement numérique, l'honorable Joyce Murray, a rencontré des étudiants de niveau postsecondaire de l'Université Memorial de Terre-Neuve et s'est jointe à Gudie Hutchings, député de Long Range Mountains, pour discuter des investissements présentés à l'égard des jeunes dans le document Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

La récession causée par la COVID-19 a touché de façon disproportionnée les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les femmes et les Canadiens racisés. En ce qui concerne les entreprises, il s'agit d'une récession à deux vitesses, certaines ont trouvé des façons de prospérer et de croître, tandis que d'autres, surtout les petites entreprises, luttent toujours pour survivre. Le budget de 2021 est un investissement sans précédent visant à faire face aux blessures découlant de la récession causée par la COVID-19, à accorder la priorité aux gens, à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne, à mettre les entreprises sur la voie d'une croissance durable et à s'assurer que l'avenir du Canada soit en bonne santé, ainsi que plus équitable, plus vert et plus prospère.

La réponse du gouvernement du Canada à la crise actuelle représente le plus grand investissement dans les jeunes Canadiens jamais effectué, totalisant 13,1 milliards de dollars sur six ans. Cet investissement représente l'une des plus importantes mesures destinées aux jeunes à l'échelle internationale. Pendant encore un bon nombre d'années, la croissance et la prospérité du Canada dépendront des nouvelles possibilités qui s'offrent aux jeunes aujourd'hui. Dans le budget de 2021, le gouvernement mise sur des investissements du Canada dans les jeunes, de plus de 5,7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, dans le but d'aider les jeunes Canadiens à poursuivre et à terminer leurs études, et de créer 215?000 nouvelles possibilités d'emploi et d'acquisition de compétences liées à l'emploi.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

« Les jeunes Canadiens sont une source d'inspiration pour notre pays et, ultimement, ils nous permettent de changer la façon dont notre gouvernement conçoit et fournit des services aux Canadiens. Le soutien annoncé dans le budget de 2021 pour les jeunes et les étudiants est un investissement historique qui vise à créer de nouvelles possibilités aujourd'hui pour nos jeunes et fera en sorte que l'avenir du Canada ne laisse personne de côté. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique

Le budget de 2021 prévoit 101,4 milliards de dollars sur trois ans en investissements dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada afin de créer de bons emplois et de soutenir une relance résiliente et inclusive. Les mesures clés comprennent :

afin de créer de bons emplois et de soutenir une relance résiliente et inclusive. Les mesures clés comprennent : Accorder 80 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin d'aider le programme CodeCan à rejoindre 3 millions d'élèves de plus, en mettant davantage l'accent sur les groupes sous-représentés, de même que 120?000 enseignants de plus. Le programme CodeCan aide les jeunes à acquérir les compétences numériques et les compétences en codage dont ils ont besoin pour réussir dans l'économie du 21e siècle;



Miser sur les investissements du Canada dans les jeunes, de plus de 5,7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, dans le but d'aider les jeunes Canadiens à poursuivre et à terminer leurs études, et de créer 215?000 nouvelles possibilités d'emploi et d'acquisition de compétences liées à l'emploi;

Investir 4,1 milliards de dollars pour faciliter le remboursement de la dette étudiante et pour fournir un soutien direct aux étudiants qui en ont le plus besoin;



Accorder 118,4 millions de dollars pour procéder à une expansion pilote de deux ans du Programme d'apprentissage des étudiants. Ces fonds soutiendraient les organismes nationaux et locaux d'enseignement parascolaire qui s'efforcent de faire en sorte que les enfants et les jeunes vulnérables puissent terminer leurs études secondaires et ne deviennent pas davantage marginalisés à cause de la pandémie;



Investir 721 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour aider les jeunes et les étudiants à établir des liens avec les employeurs et à accéder à des possibilités d'emploi de qualité;



Accorder 708 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, à Mitacs, un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes travailleurs à établir des liens avec des entreprises novatrices afin d'obtenir des possibilités de formation et recherche, afin de créer au moins 85?000 stages d'apprentissage intégré au travail qui offrent un apprentissage en cours d'emploi et fournissent aux entreprises du soutien pour développer des talents et prendre de l'expansion;



Accorder 470 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021 2022, à Emploi et Développement social Canada afin d'établir un nouveau service aux apprentis qui aidera 55?000 apprentis de première année dans les métiers de la construction et de la fabrication du Sceau rouge à accéder aux possibilités offertes aux petits et moyens employeurs;

Investir 1,2 milliard de dollars sur cinq ans, et 181,8 millions de dollars par la suite pour fournir une éducation de qualité aux étudiants des Premières Nations, et ainsi, améliorer l'avenir de ces enfants;



Accorder 150,6 million de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour aider les étudiants autochtones par l'intermédiaire du Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et des stratégies d'éducation postsecondaire pour les Inuits et la Nation métisse;



Fournir 26,4 millions de dollars en 2021-2022, par l'intermédiaire du Programme de partenariats postsecondaires et des stratégies d'éducation postsecondaire pour les Inuits et la Nation métisse, pour appuyer les établissements autochtones d'enseignement postsecondaire pendant la COVID-19.

