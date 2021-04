Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 - 67 logements sociaux et communautaires à venir dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve





MONTRÉAL, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - La première phase d'un complexe immobilier devant comprendre à terme un marché d'alimentation et au moins 275 unités d'habitation verra le jour dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Cette étape initiale consiste en la construction d'un immeuble de 67 logements sociaux et communautaires, ce qui représente 24 % des unités d'habitation projetées.

Le comité exécutif a en effet autorisé EJP Construction inc. à amorcer des travaux de préparation du site et d'excavation sur un lot appartenant à la Ville, situé entre la rue Hochelaga, l'avenue Souligny et les rues A.-A.-Desroches et Honoré-Beaugrand, dans le quartier de Tétreaultville. Ce terrain est destiné à terme à y voir le développement d'un immeuble de logements sociaux.

« Nous sommes heureux de voir se concrétiser un autre projet de logements sociaux, qui contribuera à la mixité de notre métropole. Cette première phase reflète parfaitement notre vision d'une relance verte et inclusive que nous mettons en place », s'est réjoui Robert Beaudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif.

« Le besoin de logements est de plus en plus criant à Montréal, notamment dans ce secteur. Ces 67 unités sociales et communautaires sont donc plus que bienvenues, a ajouté Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Nous espérons maintenant que les phases subséquentes, qui prévoient 80 logements abordables et de nombreux logements destinés aux familles, se confirmeront rapidement. »

Les négociations se poursuivent entre la Ville et EJP Construction inc. pour une vente de gré à gré des trois lots contigus à celui où sera situé l'immeuble de logements sociaux et communautaires, ce qui permettrait de compléter le complexe immobilier.

