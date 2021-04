La CAQ s'engage à ne plus investir dans Gaspé Énergies, se réjouit Ruba Ghazal





QUÉBEC, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Mercier et responsable pour Québec solidaire en matière d'environnement, Ruba Ghazal, salue la volonté du ministre Pierre Fitzgibbon de vendre les parts du gouvernement du Québec dans le forage de Gaspé Énergies à Galt 6 et de mettre fin à tout financement public dans des projets pétroliers au Québec. Elle appelle maintenant la CAQ à aller plus loin et à envoyer un message clair aux compagnies pétrolières : il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire québécois.

« Dans leur sagesse infinie, les libéraux ont investi 8,4 millions $ dans le projet de forage pétrolier au puits Galt 6 en 2017. Quatre ans plus tard, on paie collectivement le prix de cette mauvaise décision puisque le gouvernement de la CAQ est en train de financer par la bande un procès intenté contre lui-même! Le ministre Fitzgibbon s'est engagé ce matin à ce que l'État québécois n'investisse plus un sou d'argent public dans les projets pétroliers, et c'était la seule bonne chose à faire. Maintenant, il faut faire plus que de couper le robinet des fonds publics: il faut fermer la porte définitivement à toute exploration et exploitation pétrolière et gazière sur notre territoire, incluant le transport de ces énergies sales », martèle Mme Ghazal.

« Sondage après sondage, les Québécois sont clairs: ils ne veulent pas qu'on fracture leur territoire et qu'on pollue leurs cours d'eau pour enrichir des compagnies pétrolières, et encore moins qu'on les subventionne pour affaiblir nos lois. Si les pétrolières se tournent vers les tribunaux, c'est parce qu'elles ont déjà perdu la bataille de l'opinion publique. Le gouvernement doit comprendre que les énergies fossiles, y compris le gaz, ne sont pas des énergies de transition et que les Québécois veulent clore ce chapitre une fois pour toutes », ajoute la députée de Mercier.

