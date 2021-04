Le Canada et l'Ontario investissent dans un nouveau complexe récréatif dans la municipalité de Prescott





PRESCOTT, ON, le 28 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et député de Baie de Quinte, l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, et député provincial de Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Brett Todd, maire de la Municipalité de Prescott, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour un nouveau centre récréatif multifonctionnel à Prescott.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 4,4 millions au projet, et la contribution de la Municipalité de Prescott s'élève à plus de 3,5 millions de dollars.

Le projet consiste à construire un complexe récréatif multifonctionnel ouvert toute l'année à Prescott. Le nouveau complexe récréatif comprendra une patinoire intérieure d'une capacité de 800 places assises sur deux côtés, une piste de marche, plusieurs salles communautaires multifonctionnelles, ainsi que des terrains de balle molle et de football extérieurs. Ce nouveau complexe permettra aux résidents de Prescott et des collectivités voisines d'avoir accès à une infrastructure de loisirs moderne et fiable où ils pourront pratiquer des sports, maintenir un mode de vie sain et participer à des programmes de loisirs pendant de nombreuses années.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« En tant que personne qui aime être active, je sais à quel point les centres de loisirs sont importants pour maintenir notre santé physique, mentale et sociale - et la pandémie a rendu cela encore plus évident. En investissant dans la construction d'un nouveau complexe récréatif multifonctionnel à Prescott, le gouvernement du Canada soutient la création d'emplois locaux, favorise le rétablissement de l'économie et met à la disposition des résidents un endroit sécuritaire et accessible où ils pourront rester actifs et socialiser avec leurs amis et leur famille. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les installations récréatives sont au coeur des collectivités canadiennes. La construction d'un nouveau complexe récréatif permettra non seulement d'améliorer l'accès à des programmes sportifs et récréatifs modernes dont les résidents pourront profiter toute l'année, mais aussi de créer des emplois et des possibilités économiques pour la prochaine année. »

Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et député de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à l'annonce très attendue d'aujourd'hui, les résidents de Prescott et de la région bénéficieront d'un nouvel aréna et d'un nouveau centre communautaire. Un centre communautaire est un lieu servant à des activités et à des rassemblements nombreux et variés, et aide à bâtir une collectivité saine. Je suis honoré que ce projet, dont je me suis fait le champion, ait reçu l'appui de tous les ordres de gouvernement; les retombées seront importantes. »

L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, et député provincial de Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Je suis ravi de constater que l'appui des gouvernements fédéral et provincial permet de réaliser le rêve que représente notre complexe récréatif de Prescott. Ce généreux financement nous permettra de construire un aréna de grande qualité qui remplacera notre très regretté Centre communautaire Leo Boivin et qui permettra à nos équipes de hockey locales et aux patineurs artistiques de retourner sur la glace. De nouvelles installations, telles que la piste de marche intérieure et les salles communautaires, permettront d'élargir considérablement les services que nous pouvons offrir aux résidents de tous âges de la région.

Je tiens à remercier les gouvernements du Canada et de l'Ontario pour leur incroyable soutien, et à souligner tout particulièrement tout ce que le député provincial Steve Clark a fait pour nous. Je remercie également nos présidents de la collecte de fonds, Judi Baril et David Beatty, qui ont déployé de nombreux efforts pour faire de l'aréna une réalité en recueillant plus de 2,5 millions de dollars et plus en dons privés. Merci à tous les très généreux donateurs, à nos amis et voisins du canton d'Augusta pour leur partenariat et leur vision, au conseil municipal et au personnel, et bien sûr aux innombrables citoyens qui nous ont soutenus au cours des trois dernières années de la campagne de l'aréna. »

Brett Todd, maire de la Municipalité de Prescott

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,6 milliards de dollars dans plus de 3 100 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,6 milliards de dollars dans plus de 3 100 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

