Avis aux médias - La ministre Jordan fait valoir les investissements du budget de 2021 qui appuient les petites entreprises, incluant le secteur vinicole du Canada





HALIFAX, NS, le 28 avril 2021 /CNW/ - Au nom de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, et de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, ainsi que le député de Kings--Hants, Kody Blois, feront une annonce virtuelle pour souligner les investissements du budget de 2021 visant à appuyer les petites et moyennes entreprises, y compris le secteur vinicole du Canada.

Date : Jeudi 29 avril 2021 Heure : 11 h (heure locale) Lieu : Zoom, via le lien d'accès qui sera fourni

Note : Les médias qui prévoient assister à l'événement doivent communiquer avec les Relations avec les médias de la Région des Maritimes de Pêches et Océans Canada, en composant le 902-407-8439 pour s'inscrire avant le mercredi 27 avril 2021 à 16 h HNA. Un courriel de confirmation contenant le lien et les instructions pour participer à la conférence ne sera fourni qu'aux représentants des médias qui se seront inscrits.

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et bien plus au moyen de fils RSS. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous abonner, rendez-vous à l'adresse http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région des Maritimes

Communiqué envoyé le 28 avril 2021 à 11:56 et diffusé par :