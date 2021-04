CAS lance une nouvelle marque reflétant l'évolution stratégique visant à rendre la science plus intelligente





Élargissement du portefeuille de solutions et de capacités pour répondre aux besoins croissants en matière de données et d'expertise scientifiques pour accélérer les découvertes

COLUMBUS, Ohio, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- CAS, une division de l'American Chemical Society (ACS) spécialisée dans les solutions d'information scientifique, a lancé aujourd'hui une nouvelle marque reflétant l'élargissement de la portée de ses solutions et de ses capacités essentielles à l'avancement des découvertes scientifiques. Cette nouvelle marque reflète l'évolution permanente de l'organisation, qui vise à permettre des utilisations nouvelles et plus intelligentes de l'information scientifique en tant que partenaire des responsables de la recherche et du développement qui veulent des modèles d'innovation plus efficaces, collaboratifs et personnalisés.

« L'évolution de notre marque est un véritable reflet de ce que CAS est aujourd'hui : une entreprise dynamique axée sur les possibilités offertes par le spectre de l'innovation scientifique. La passion des collaborateurs de CAS pour la science et la fierté qu'ils éprouvent à l'égard de notre contribution unique à l'avancement de la recherche nous unissent à nos clients et partenaires de manière très significative. Je suis ravi de voir cette idée prendre vie de manière si puissante à travers cette nouvelle marque », a déclaré Manuel Guzman, président de CAS.

Ce lancement est l'aboutissement d'une recherche mondiale et d'une consultation avec les parties prenantes dans les secteurs commercial, universitaire et gouvernemental afin de dégager les éléments les plus importants que CAS fournit en tant que partenaire d'innovation. La nouvelle marque incarne le rôle unique que joue CAS en créant des liens entre les découvertes faites dans le monde entier pour accélérer les avancées. Le nouveau logo fait évoluer l'icône moléculaire, dont les trois couleurs représentent le recul, la perspicacité et la prévoyance qui sont à la base de la recherche scientifique.

M. Guzman a ajouté : « La pandémie a donné aux gens du monde entier une nouvelle appréciation de l'importance de la rapidité dans la recherche scientifique et du pouvoir de la collaboration pour accélérer la résolution de problèmes difficiles. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir collaboré avec des organismes de recherche du monde entier qui s'attaquent à la COVID-19 au cours de l'année dernière en fournissant des solutions d'information, en publiant les idées de nos scientifiques et en créant des ensembles de données à code source ouvert. »

« Nous continuons à faire progresser notre contenu, nos solutions et nos capacités afin de nous assurer que nous contribuons de toutes les manières possibles au succès de nos clients dans ce paysage d'innovation dynamique. Il s'agit notamment de fournir des services plus personnalisés, d'élargir l'étendue et la profondeur de notre contenu et de nos solutions, et d'investir dans les technologies et les talents émergents dans des domaines tels que l'analytique, le Big Data et l'apprentissage automatique prédictif », a souligné M. Guzman.

L'héritage scientifique de CAS s'étend sur plus d'un siècle. Pionniers de la numérisation de l'information scientifique dans les années 1960, les scientifiques et les technologues de CAS ont mis au point le premier algorithme permettant de coder des informations bidimensionnelles sur la structure chimique dans un format lisible et consultable par ordinateur. CAS REGISTRY®, la plus grande collection au monde d'informations classées sur les substances chimiques et les bioséquences, a récemment franchi une étape importante en ajoutant sa 250 millionième substance enregistrée, un oligonucléotide hybride avec une application potentielle dans le contrôle de la qualité des médicaments et des vaccins à ARN message divulgués dans une récente demande de brevet de Moderna, Inc.

Gilles Georges, directeur scientifique de CAS, a expliqué l'évolution de l'organisation en ces termes : « CAS est devenu bien plus qu'une source d'informations chimiques. Aujourd'hui, nous collaborons avec des organisations travaillant dans tous les domaines de la science, de la biologie moléculaire à la métallurgie. Les données sélectionnées par notre équipe de centaines de scientifiques à partir de publications dans plus de 50 langues sont utilisées pour former des algorithmes d'apprentissage automatique de pointe susceptibles d'accroître considérablement la capacité d'innovation dans des secteurs tels que la pharmacie, la chimie de spécialité, et la science des matériaux et d'améliorer l'efficacité de l'examen des brevets au niveau mondial. »

G. Georges a conclu : « Le volume des données scientifiques doublant environ tous les deux ans, le désir d'exploiter efficacement les connaissances acquises dans ces disciplines peut rapidement être dépassé. En conservant, connectant et analysant cet océan de données, les scientifiques de CAS découvrent les informations qui permettent d'accélérer les progrès et nos solutions les mettent à la portée des chercheurs. »

