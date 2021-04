Invitation aux médias - Annonce concernant les services de répit pour les personnes proches aidantes de Shawinigan

À partir du 28 avril 2021, les agents des pêches fédéraux pourront donner des contraventions pour des infractions mineures en matière de pêche dans les provinces de la Colombie-Britannique, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de...





Turn Biotechnologies, une entreprise qui met au point de nouveaux médicaments à base d'ARN pour traiter des maladies incurables liées à l'âge, a annoncé aujourd'hui la fin de sa dernière phase de financement. L'entreprise a l'appui d'investisseurs...





Les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu une entente avec Formula One World Championship (FOWC) pour assurer le retour du Grand Prix de Formule 1 du Canada ainsi que sa prolongation jusqu'en 2031, soit deux années de plus que l'entente...





Aucune obligation de se préparer à une pandémie, conjuguée à des faiblesses de longue date et non résolues dans le contrôle et la prévention des infections dans les foyers de soins de longue durée de l'Ontario ont contribué aux répercussions...





Pendant que la section locale de Toronto du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) se recueille à la mémoire de ses confrères et consoeurs décédés de la COVID-19, les travailleurs et travailleuses de la région de Peel veulent...