Avis de nomination - Nomination d'Alexandre Mizoguchi à titre de directeur adjoint à la Direction stratégique et de la prévention incendie au Service de sécurité incendie de Montréal





MONTRÉAL, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la nomination d'Alexandre Mizoguchi à titre de directeur adjoint à la Direction stratégique et de la prévention incendie au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). M. Mizoguchi assurait déjà ces fonctions par intérim depuis février 2020.



« Au cours de sa carrière, M. Mizoguchi a fait un travail exceptionnel au sein du Service de sécurité incendie de Montréal. Sa grande connaissance des opérations ainsi que ses nombreuses années d'expérience font de lui le candidat idéal pour assurer cette fonction, qu'il occupe d'ailleurs avec brio depuis plus d'un an déjà par intérim », a déclaré Caroline Bourgeois, responsable de la sécurité publique au comité exécutif.



« Je suis enthousiaste de poursuivre cette collaboration avec M. Mizoguchi. Tout au long de son parcours, il a fait preuve d'une loyauté, d'un dévouement et d'une approche centrée sur les besoins des citoyens et des employés hors du commun. Ces qualités font de lui la personne toute désignée pour occuper ces fonctions de haut niveau », a ajouté Richard Liebmann, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal.



Monsieur Alexandre Mizoguchi cumule plus de 25 ans d'expérience au sein du Service de sécurité incendie de Montréal. Il a cheminé dans différents postes de gestion au sein du SIM, dont plus de 18 aux opérations d'urgence tout en cumulant différentes fonctions, tel qu'au Centre de formation, à la division de l'intervention, à la division des équipes spécialisées en tant que chef aux opérations, chef de division et assistant-directeur. Il a également occupé différentes fonctions (pompier et chef de groupe) au sein de la Régie de la sécurité incendie LaSalle-Verdun pendant 8 années. Il est également titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en gestion publique de l'ENAP obtenu en 2016.



SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 28 avril 2021 à 10:24 et diffusé par :