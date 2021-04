La Ville de Montréal annonce un soutien financier à sept organismes à hauteur de 220 000 $ dans le cadre du Fonds de soutien aux vitrines et marchés culturels et créatifs 2021





MONTRÉAL, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - En lien avec l'orientation Stimuler l'innovation et la créativité de son Plan stratégique 2030, la Ville de Montréal vient en soutien à sept (7) organismes culturels montréalais par le Fonds de soutien aux vitrines et marchés culturels et créatifs. Ce fonds met en évidence l'expertise et le talent montréalais en stimulant l'exportation des oeuvres dans les secteurs suivants : l'édition, les arts de la scène et de la danse, la musique, les arts visuels, les jeux vidéo, les arts numériques et la créativité numérique. Les dignes ambassadeurs 2021 sont : la COOP La Guilde du jeu vidéo du Québec, La danse sur les routes du Québec, l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC), le Festival Montréal Mundial, M pour Montréal, Antenne Créative et l'Association nationale des éditeurs de livres - Québec Édition.

« Par cet octroi, notre Administration poursuit son engagement auprès des créatrices et créateurs montréalais qui, ne l'oublions pas, positionnent la métropole culturelle comme plaque tournante des marchés culturels et créatifs nationaux et internationaux. Ce soutien permet de maintenir l'offre de Montréal dans la course des grandes et des grands et offre de belles opportunités d'affaires qui contribuent à l'exportation. Sans oublier que dans le contexte de la crise sanitaire, l'écosystème culturel a besoin d'aide pour poursuivre ses activités et préparer la relance », a affirmé la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, Magda Popeanu.

Fonds de soutien aux vitrines et marchés culturels et créatifs

Depuis 2013, la Ville de Montréal apporte un soutien annuel à des organismes pour leurs expertises en marchés et vitrines culturels et créatifs par la mise en oeuvre d'événements qui s'inscrivent dans la Politique de développement culturel 2017-2022. En outre, ce fonds fait également partie de la stratégie de développement économique « Accélérer Montréal », particulièrement dans le plan d'action Entreprendre Montréal 2018-2022.

En plus de permettre de consolider des activités, ce fonds demeure un pilier de développement de Montréal démontré et reconnu au coeur de l'économie autant locale qu'à l'échelle nationale. Il génère l'emploi d'une masse critique de travailleurs du secteur culturel. Il est une vitrine essentielle pour les créateurs et les artistes, pour l'émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux contenus artistiques, lesquels ont une incidence sur le rayonnement international.

