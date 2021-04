/R E P R I S E -- Avix aux médias - Rassemblement à 13 h 30 devant le bureau du ministre de la Santé, Christian Dubé/





28 avril, Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail

MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain ainsi que le Conseil régional FTQ Montérégie invitent les médias à souligner avec eux la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail qui aura lieu, comme chaque année, le 28 avril.

À cette occasion, plusieurs dizaines de militants et militantes de la FTQ vont manifester devant le bureau du ministre de la Santé, Christian Dubé de 13 h 30 à 14 h 30, situé au 26, boulevard Taschereau à La Prairie.

« Il est primordial de ne pas affaiblir les mécanismes de prévention en lien avec la santé et la sécurité au travail et de reconnaître la valeur véritable de l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Plus spécifiquement de ceux et celles qui continuent à donner des services publics à la population du Québec en dépit de l'état de délabrement desdits réseaux », déclare Marc-Édouard Joubert, président du CRFTQMM.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Manifestation devant le bureau du ministre de la Santé, Christian Dubé pour souligner la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail



Date : Mercredi 28 avril 2021



Heure : 13 h 30



Où : 26, boulevard Taschereau

La Prairie (Qc) J5R 0R9



Qui : Conseils régionaux FTQ Montréal Métropolitain et Montérégie

Pour de plus amples renseignements sur les activités : https://ftq.qc.ca/28-avril-2021

Lors des activités, les participants et participantes devront s'assurer de respecter les mesures sanitaires en vigueur comme le port du masque et la distanciation sociale.

