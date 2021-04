/R E P R I S E -- Avis aux médias - Manifestation à l'Assemblée nationale - 800 professionnelles et professionnels de l'éducation en grève jeudi/





QUÉBEC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les 800 membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de l'éducation de la région de Québec (SPPRÉQ-CSQ), affiliés à la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), seront en grève en avant-midi ce jeudi, 29 avril 2021, pour manifester leur profonde insatisfaction à l'égard des offres inacceptables faites par le gouvernement à la table de négociation.

À cette occasion, une manifestation aura lieu à l'Assemblée nationale à 9 heures au 1045, rue des Parlementaires, à Québec. Luc Beauregard, secrétaire-trésorier de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et Chantal Pellerin, présidente du SPPRÉQ-CSQ, prendront alors la parole.

Aide-mémoire

QUOI : Grève des professionnelles et professionnels de l'éducation du SPPRÉQ-CSQ



QUAND : Le 29 avril 2021, à 9 h



OÙ : Devant l'Assemblée nationale, au 1045, rue des Parlementaires, à Québec





Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 10 000 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires du Québec, francophones et anglophones, ainsi que des commissions scolaires crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre autres, psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.).

