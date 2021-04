Fibank lance Google Pay pour ses clients





SOFIA, Bulgarie, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) est l'une des premières institutions financières en Bulgarie à permettre aux clients de numériser les cartes de débit ou de crédit Mastercard émises par la banque dans le service Google Pay. Cette option permet aux clients d'utiliser un smartphone Android (doté de Lollipop 5.0 ou d'une version ultérieure) pour effectuer des paiements sans contact aux points de vente (POS) des magasins, faire des achats dans les applications Android ou encore réaliser des paiements par carte chez les marchands en ligne qui prennent en charge Google Pay (des informations à ce sujet sont disponibles sur les sites Web des marchands).

Google Pay est une plateforme de portefeuille numérique qui compte parmi les systèmes de paiement les plus populaires au monde. Les clients peuvent rapidement et facilement ajouter une carte à Google Pay en téléchargeant l'application My Fibank, puis en ajoutant leur carte à Google Pay. Les informations liées aux cartes ajoutées sont conservées de façon sécuritaire et ne sont pas communiquées aux marchands. Pour effectuer un paiement, il suffit aux clients de déverrouiller leur smartphone avec la fonction NFC activée et de le présenter devant le lecteur du point de vente sans contact. Ce service est disponible dans tous les lieux où le symbole Google Pay ou le symbole de paiement sans contact sont affichés.

Au cours des douze derniers mois, la part des paiements sans contact n'a cessé d'augmenter en raison de la pandémie de COVID-19, et de plus en plus d'utilisateurs préfèrent effectuer ces paiements à l'aide d'un smartphone ou d'une montre intelligente. En ajoutant Google Pay à son large éventail d'options de paiement, Fibank répond aux besoins changeants de ses clients et élargit encore la portée des services. Fibank était la première banque du pays à proposer des paiements par carte numérique à l'aide de smartphones ou de montres intelligentes comme Garmin et Fitbit. En apportant une innovation de plus à ses clients, la banque affirme une nouvelle fois sa position de leader dans le secteur des cartes en Bulgarie.

