Talkdesk ouvre une nouvelle décennie alimentée par l'innovation, une présence internationale accrue, et une nouvelle marque

Talkdesk®, Inc., le chef de file mondial de l'expérience client pour les entreprises soucieuses de la qualité du service à la clientèle, a démarré aujourd'hui la prochaine phase de croissance après deux ans d'élan significatif dans la mise en oeuvre de sa vision audacieuse consistant à fournir aux organisations un meilleur moyen de déverrouiller la promesse et le potentiel d'un excellent service client. Pour marquer cette nouvelle étape de sa maturation d'entreprise, Talkdesk a dévoilé un nouveau logo et slogan, « Experience. A better way. », qui reflète l'engagement de l'entreprise envers son positionnement à la pointe de l'innovation en matière d'expérience client (Customer experience, CX), et sa volonté de donner aux clients les moyens de renforcer la confiance et la fidélité vis-à-vis de la marque, grâce à des interactions personnelles sur mesure.

Le logo repensé de Talkdesk reflète sa volonté d'aider les entreprises à connecter chaque moment d'engagement à des parcours clients personnalisés, productifs et rentables. La nouvelle identité d'entreprise, audacieuse, comprend une palette de couleur violette fraîche et des éléments de marque également mis à jour, avec notamment des représentations visuelles et des illustrations inclusives et diversifiées qui reflètent l'importance de la connexion humaine. La société a également relancé son site Web en cinq nouvelles langues (portugais brésilien, français, allemand, portugais et espagnol) et a dévoilé une nouvelle campagne de publicité internationale à fort impact.

« Aujourd'hui, il s'agit de raconter l'histoire de Talkdesk sous un nouvel angle qui rende hommage à notre héritage, corresponde à notre engagement en faveur de la diversité et la contribution à la collectivité, tout en reliant profondément notre voie à suivre avec les milliers de clients et d'employés de Talkdesk qui ont rendu possible ce qui reste à venir », a déclaré Kathie Johnson, directrice du marketing, chez Talkdesk. « Comme chaque moment compte, chaque élément de notre identité représente l'importance du lien que nous aidons les entreprises à établir avec leurs propres clients. »

Talkdesk a également annoncé aujourd'hui la mise à disposition de deux ajouts à Talkdesk CX Cloudtm, conçus pour propulser l'entreprise dans sa nouvelle phase de croissance : Talkdesk Workspace, une interface utilisateur personnalisable, et Talkdesk Builder, un ensemble d'outils pour une personnalisation illimitée et accélérée du centre de contact, au niveau des espaces de travail, du routage, du reporting et des intégrations. Depuis sa création, l'innovation rapide est une devenue une marque de fabrique de Talkdesk, applaudie aussi bien par les clients que les leaders du secteur, et appréciée par les entreprises clientes du monde entier.

« Il y a dix ans, le fondateur de Talkdesk, Tiago Paiva, en voyant comment Salesforce avait réinventé le monde de la GRC, a réalisé qu'une révolution similaire était imminente pour les centres d'appels », a commenté Sheila McGee-Smith, fondatrice et analyste principale chez McGee-Smith Analytics, LLC. « Talkdesk a joué un rôle important dans la transformation des centres de contact à l'échelle du secteur qu'elle a fait évoluer vers un cloud véritablement élastique, avec toute la puissance d'innovation apportée non seulement aux clients, mais à tout l'écosystème de l'expérience client. »

Au cours des 24 derniers mois, Talkdesk a franchi plusieurs étapes importantes, traduites notamment par :

Une expansion internationale qui a permis à l'entreprise d'étendre son empreinte non seulement au Portugal, au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais également en Australie, au Brésil, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Asie du Sud-Est et en Espagne

Une équipe de direction éprouvée, composée à 45 % de femmes, et dont les membres ont travaillé pour certaines des plus grandes entreprises du secteur de la technologie, dont AT&T, Cloudera, Oracle, Salesforce et SAP

La mise sur le marché de 20 innovations au cours des 20 premières semaines de 2020, notamment des solutions conçues pour aider ses clients à traverser la pandémie

L'expansion et le renforcement de son écosystème de partenaires de distributeurs cloud, de revendeurs, de places de marché et de partenaires d'alliance stratégique

Le lancement de solutions spécifiques à l'industrie pour aider les entreprises spécialisées dans les services financiers, l'assurance, les soins de santé, les sciences de la vie, la vente au détail, le commerce électronique, les voyages et l'hôtellerie à relever les défis uniques qu'elles rencontrent en termes de service à la clientèle

L'obtention d'un financement de série C à hauteur de 143 millions USD, portant la valeur de l'entreprise à plus de 3 milliards USD

Le positionnement en tant que leader dans le Quadrant Magique 2020 de Gartner, dans la catégorie CCaaS (Cloud Contact Center as a Service)

Le positionnement en tant que leader dans le rapport 2020 de Forrester Wave, également dans la catégorie CCaaS

« Aujourd'hui marque un point d'inflexion dans l'histoire de Talkdesk. Talkdesk a été fondée sur le principe qu'il devait y avoir un meilleur moyen pour les entreprises de fournir un service client exceptionnel. Nous comptons maintenant des clients dans toutes les grandes régions du monde, et ceux-ci ont pu transformer l'expérience de leurs propres clients finaux en un voyage immersif, personnalisé et rentable », a souligné Tiago Paiva, fondateur et PDG de Talkdesk. « Notre plateforme native du cloud a été l'une des nombreuses premières de l'industrie, que Talkdesk a introduites sur le marché des centres de contact, au cours de sa première décennie d'existence ; et notre talentueuse

équipe de développement travaille actuellement d'arrache-pied sur les produits qui définiront nos 10 prochaines années d'innovation audacieuse. »

