Power Corporation du Canada, la Canada Vie et la Financière IGM versent ensemble un don de 1,75 M$ à la Ivey Business School





Don majeur visant à réaliser un investissement à long terme dans le développement de leaders diversifiés et visionnaires

LONDON, ON, le 28 avril 2021 /CNW/ - Power Corporation du Canada, la Canada Vie et la Financière IGM ont annoncé aujourd'hui un don conjoint de 1,75 M$ à la Ivey Business School de London, en Ontario. Ce don permettra de financer davantage la recherche et de former des leaders visionnaires qui participeront activement au dialogue sur les politiques publiques et contribueront à un avenir économique plus solide pour le Canada.

Dans le cadre de ce don conjoint, chacune des sociétés a pu choisir la façon dont sa part du don allait être utilisée afin de venir en appui à cet objectif global.

Power Corporation appuiera le « Lawrence National Centre for Policy and Management » de la Ivey Business School dans la création de projets de recherche qui aideront les décideurs à renforcer la compétitivité du Canada et à bâtir une économie plus prospère et plus inclusive. La part du don versée par Power Corporation permettra de financer pendant huit ans un(e) boursier(ère) issu(e) de l'industrie ou un(e) boursier(ère) postdoctoral(e), ainsi qu'un nouveau fonds d'innovation pour soutenir les recherches et les programmes émergents du « Lawrence National Centre ». Cette contribution servira également à organiser annuellement le Sommet Power Corporation du Canada ainsi qu'une série de tables rondes réunissant d'éminents experts de l'industrie, des universitaires, des hauts fonctionnaires et des ministres afin de discuter des principaux enjeux auxquels le Canada est confronté et de proposer des solutions.

« Au cours de la dernière année, le Canada a connu des défis uniques et inattendus qui ont mis en évidence la nécessité d'avoir des leaders dynamiques, résilients et capables de tracer la voie à suivre », a déclaré Jeffrey Orr, président et chef de la direction de Power Corporation. « En collaboration avec nos sociétés liées, la Canada Vie et la Financière IGM, nous sommes heureux d'appuyer la Ivey Business School dans sa promotion de la recherche de pointe et de possibilités d'apprentissage novatrices, qui permettront de former ces leaders et de développer des solutions qui aideront le Canada à être plus fort que jamais. »

La part du don versée par la Canada Vie servira à financer chaque année deux ou trois étudiants stagiaires. Ceux-ci viendront appuyer les initiatives de recherche du Lawrence National Centre ainsi que le nouveau boursier ou la nouvelle boursière financé(e) par Power Corporation. Ainsi, ce nouveau poste de boursier, d'une durée de huit ans, permettra de financer entièrement un total de 16 à 24 stagiaires. Ces derniers aideront le boursier dans ses recherches, tant au niveau de la gestion des données que des autres tâches indispensables à l'avancement de ses travaux. Tous les étudiants admissibles pourront poser leur candidature pour ces postes. Toutefois, afin d'inclure des voix et des perspectives plus variées dans les travaux liés à la politique publique, une préférence sera accordée aux personnes qui s'identifient comme étant des femmes, des membres des communautés noires et autochtones ou des personnes de couleur.

« À la Canada Vie, nous croyons qu'un tel soutien financier peut faire toute une différence pour certaines personnes. C'est pourquoi nous sommes si fiers de financer ces importantes occasions de formation pour un si grand nombre de futurs dirigeants, surtout pour des personnes qui auraient pu être sous-représentées dans le passé », a commenté Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada, à la Canada Vie. « Nous espérons que cette occasion d'acquérir une expérience de première main et d'apprendre auprès d'éminents experts n'est que le début d'une carrière brillante et réussie pour chacun des stagiaires. »

Le groupe de sociétés de la Financière IGM, qui comprend Placements Mackenzie et IG Gestion de patrimoine, attribuera cinq bourses d'études par année pour les huit prochaines années à des étudiantes de quatrième année du programme Honors Business Administration (HBA) qui s'identifient comme des femmes. Pour être admissibles aux bourses d'études de la Financière IGM, ces étudiantes devront avoir une moyenne minimale de 78 % et s'intéresser au secteur des services financiers.

« Le groupe de sociétés de la Financière IGM est fier de soutenir le programme HBA de la Ivey Business School et de contribuer à la formation de la prochaine génération de dirigeantes d'entreprise », a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Financière IGM. « Nous savons que le secteur des services financiers doit faire un meilleur travail pour attirer et inspirer les femmes à rejoindre l'industrie de la gestion de patrimoine et d'actifs et nous espérons que des programmes comme celui-ci favoriseront la participation et l'accès aux occasions de carrière. »

Cette contribution totale de 1,75 M$ à la Ivey Business School, destinée à avoir un impact à long terme, sera versée sur une période de huit ans. Avec la récente contribution de 250 000 $ offerte par la Canada Vie au Collège universitaire Brescia, cela représente 2 M$ pour soutenir les facultés de l'Université Western et ses collèges universitaires affiliés.

« Nous sommes reconnaissants pour ce don généreux qui soutiendra l'enseignement, la recherche et le dialogue sur les politiques publiques visant à bâtir une société canadienne plus compétitive et durable », a fait savoir Sharon Hodgson, doyenne de la Ivey Business School. « Il n'y a jamais eu de moment plus important pour les entreprises, les universités et le gouvernement de travailler ensemble pour renforcer le développement socio-économique du Canada. »

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie, et, aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

À propos de la Financière IGM

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 248 milliards de dollars. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.powercorporation.com/fr.

