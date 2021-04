Les écrans de jeux AORUS 4K de GIGABYTE sont compatibles avec les consoles de nouvelle génération





TAIPEI, 28 avril 2021 /CNW/ - en plein essor, sans indication de ralentissement. Cependant, le jumelage d'une console de nouvelle génération avec un écran haute résolution compatible qui peut repousser les limites des taux de rafraîchissement élevés de 120 Hz et au-delà demeurait mission impossible... jusqu'à maintenant. Les nouveaux écrans de jeux AORUS 4K de GIGABYTE ont donné un nouvel espoir aux joueurs qui les attendaient depuis longtemps. La compatibilité HDMI 2.1 complète fournie avec les nouveaux écrans AORUS permet aux joueurs de déverrouiller des cadences d'image et des résolutions plus élevées sur les consoles de nouvelle génération, telles que la PlayStation 5 et la XBOX Series X.

Les écrans de jeux tactiques AORUS 4K de GIGABYTE sont les écrans bidirectionnels par excellence. Non seulement ils promettent un rendement d'affichage de qualité pour l'eSport avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz et un temps de réponse de 0,5 ms, mais ils tirent également parti de la bande passante du connecteur HDMI 2.1 pour profiter pleinement des consoles de nouvelle génération, ce qui en fait des écrans idéaux pour les jeux sur différentes plateformes. Avec à la connectivité HDMI 2.1, les joueurs peuvent profiter pleinement de performances de jeu extrême grâce à des cartes graphiques haut de gamme, comme la série RTX 30, tout en jouant sur PC. Jumelés aux consoles de nouvelle génération, les joueurs peuvent pour la première fois profiter de leurs titres de jeu AAA préférés à 120 Hz pour un jeu ultra-fluide à une résolution 4K étonnante. En plus de la suprématie de la performance d'affichage, GIGABYTE a également réussi à optimiser l'expérience de jeu avec les caractéristiques tactiques exclusives d'AORUS. Ces améliorations en jeu, y compris le stabilisateur de visée, l'égalisateur de noir et le système de supression active du bruit qui n'étaient auparavant offerts qu'aux joueurs sur PC, sont maintenant accessibles aux joueurs de console qui veulent devancer leurs concurrents..

Les écrans de jeux tactiques AORUS 4K de GIGABYTE sont disponibles dès maintenant, en diverses tailles allant de 32 pouces, 43 pouces à 48 pouces, au choix des joueurs. Pour obtenir de plus amples informations sur la gamme d'écrans AORUS 4K et leurs puissants ensembles de caractéristiques de jeux, rendez-vous sur : https://www.aorus.com/monitors/4k

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1492890/4K_Monitors.jpg

