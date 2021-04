Talkdesk lance une nouvelle solution de prêt numérique alimentée par l'IA, offrant aux emprunteurs un meilleur moyen d'accéder aux prêts





Talkdesk®, Inc., leader mondial dans le secteur de l'expérience client pour les entreprises soucieuses de leurs clients, a annoncé aujourd'hui le lancement de Talkdesk Digital Lending, solution destinée aux emprunteurs, qui permet aux prêteurs de rationaliser et d'accélérer le cycle de vie de prêt concernant les prêts personnels, hypothécaires et commerciaux. Talkdesk Digital Lending permet aux prêteurs de répondre à l'augmentation récente des volumes de prêts, tout en satisfaisant aux exigences de conformité et réglementaires.

La mise à disposition de Talkdesk Digital Lending intervient à un moment où les prêteurs sont confrontés à une expérience emprunteur fragmentée. D'après le Rapport sur la révolution de l'expérience client dans le secteur des services financiers et de l'assurance, de Talkdesk, les professionnels de l'expérience client (Customer experience, CX) reconnaissent qu'offrir une expérience de prêt positive dans le cadre des processus existants constitue un défi. En effet, sept professionnels sur 10 évoquent les difficultés relatives à la mise en service des prêts, à l'établissement des prêts, ainsi qu'à l'ouverture et à la mise en service des comptes.

Talkdesk Digital Lending résout ces défis en fournissant une solution de centre de contact de bout en bout, sécurisée, et conçue pour améliorer les expériences des emprunteurs, en permettant aux prêteurs de toute taille de rationaliser l'intégralité du processus, de l'établissement des prêts à la mise en service. Talkdesk Digital Lending tire également parti d'outils d'expérience client de premier ordre, tels que les notifications proactives de l'emprunteur, les conversations avec l'emprunteur en libre-service et alimentées par l'IA, ainsi que des intégrations optimales prêtes à l'emploi, afin de créer une plateforme centralisée d'informations pour les agents des centres de contact. En outre, grâce à Talkdesk AI TrainerTM, les informations des agents peuvent désormais être utilisées pour optimiser les modèles d'IA et faciliter le cycle de prêt.

La solution Talkdesk Digital Lending aide les prêteurs à accélérer les cycles de prêt ainsi qu'à enrichir l'expérience client des emprunteurs, en minimisant les frictions et en plaçant les emprunteurs au premier plan dans le cadre de chaque prêt. La solution peut gérer des volumes d'appel et des pics de demande élevés, qui ont mis en difficulté de nombreuses organisations pendant la pandémie de COVID-19.

« Les volumes de prêts augmentent de manière exponentielle depuis 2019, dans un environnement caractérisé par des taux d'intérêt exceptionnellement bas », a déclaré Cory Haynes, vice-président des services financiers et de la stratégie d'assurance chez Talkdesk. « Néanmoins, les processus de demande de prêt et de navigation constituent depuis longtemps une source de frustration pour de nombreux emprunteurs, qui recherchent une expérience globale plus rapide et fluide, ainsi qu'une plus grande transparence. En tirant parti de la solution Talkdesk Digital Lending, les prêteurs peuvent fournir un libre-service plus rapide et plus rentable qui utilise l'IA afin d'approfondir et d'améliorer l'expérience client globale, tout en réduisant potentiellement les coûts d'établissement et de mise en service des prêts. La demande de prêt constitue parfois une expérience bouleversante pour les particuliers et les entreprises. Talkdesk Digital Lending rehausse la barre en matière d'expérience humaine et numérique, tout en générant des commentaires positifs de la part des emprunteurs, et en améliorant les résultats financiers des prêteurs. »

Le 28 avril 2021, à l'occasion du salon LendIt Fintech USA 2021, Cory Haynes organisera une discussion informelle virtuelle intitulée « Rationaliser l'expérience emprunteur grâce à Talkdesk ». Il sera rejoint par Emma Reilly, vice-présidente principale, responsable de la gestion des programmes d'entreprise, du LendingClub. Ils aborderont la manière d'accélérer le processus d'établissement de prêt, et l'offre d'un processus de collecte fluide et transparent. En savoir plus sur LendIt Fintech USA 2021.

La solution Talkdesk Digital Lending vient étendre l'offre de prêt de Talkdesk, qui aide désormais les prêteurs de toute taille à gérer tout type de prêt. En janvier, Talkdesk a lancé la solution Talkdesk Small Business Lending, qui permet aux prêteurs de rationaliser l'administration des prêts via le Programme de protection des salaires (Paycheck Protection Program) du gouvernement américain, afin de soutenir les petites entreprises emprunteuses. Upside Financial s'appuie sur Talkdesk pour ses services de support PPP chez Upside Financial, et ses services de voyage d'affaires chez Upside Business Travel, principalement via la voix, ce qui permet de fluidifier le processus à la fois pour les agents et les clients.

Ressources supplémentaires :

Réseaux sociaux :

À propos de Talkdesk

Talkdesk® est un chef de file mondial dans le secteur de l'expérience client pour les entreprises soucieuses de leurs clients. Notre solution de centre de contact offre aux entreprises et aux clients un meilleur moyen de communiquer entre eux. Notre vitesse d'innovation et notre présence mondiale reflètent notre engagement consistant à veiller à ce que les entreprises du monde entier puissent offrir de meilleures expériences clients, et ce, quel que soit le canal considéré, afin d'offrir une plus grande satisfaction des clients, des économies de coûts, et une rentabilité supérieure. Talkdesk CX CloudTM est une solution d'expérience client, de bout en bout, qui combine échelle de l'entreprise et simplicité pour le consommateur. Plus de 1 800 entreprises innovantes du monde entier, parmi lesquelles IBM, Acxiom, Trivago, et Fujitsu s'associent à Talkdesk pour offrir un meilleur moyen d'assurer des expériences clients exceptionnelles. Pour en savoir plus et demander une démonstration, rendez-vous sur www.talkdesk.com.

Talkdesk est une marque déposée de Talkdesk, Inc. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commercialestm ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique aucune affiliation ni approbation de leur part.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 avril 2021 à 08:45 et diffusé par :