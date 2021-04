Première nord-américaine : BMO aide Gibson Energy à transformer entièrement une facilité de crédit en un prêt lié à la durabilité





Gibson Energy Inc. est la première société énergétique ouverte d'Amérique du Nord à effectuer la transition complète de sa principale facilité de crédit consortial renouvelable en une facilité de crédit renouvelable liée à la durabilité

Nouvelle entente de financement cadrant dans l'engagement de BMO à soutenir les clients dans leur transition vers un monde plus durable sur les plans environnemental, social et économique

MONTRÉAL, le 28 avril 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO), agissant à titre de responsable de la structuration de la durabilité, a annoncé une entente de financement avec Gibson Energy Inc., une société énergétique nord-américaine de premier plan. Modification d'une facilité de crédit existante, l'entente introduit un mécanisme d'incitation à l'ajustement des marges lié à l'engagement de Gibson à réduire ses émissions de carbone et à accroître la présence des femmes, ainsi que la représentation raciale et ethnique au sein de son effectif et de son conseil d'administration. Dans le cadre de ce financement, une partie des coûts d'emprunt de Gibson dépendra de l'atteinte ou non d'ambitieux objectifs de durabilité prédéterminés.

« Dans le cadre de nos efforts visant à intégrer les principes de durabilité et ESG à toutes les facettes de nos activités, nous sommes très heureux d'être les premiers, non seulement parmi nos pairs canadiens du secteur intermédiaire de l'infrastructure énergétique, mais aussi parmi toutes les sociétés énergétiques ouvertes d'Amérique du Nord, à transformer entièrement notre facilité de crédit principale en une facilité de crédit liée à la durabilité, s'est réjoui Sean Brown, premier vice-président et chef des finances. C'est une preuve supplémentaire de notre engagement à atteindre nos objectifs de durabilité et ESG, car les objectifs clés de chacun des trois piliers ESG auront désormais également un impact direct sur nos coûts de financement. »

« Des ententes comme celle-ci avec Gibson Energy s'harmonisent à la façon dont BMO travaille avec ses clients de tous les secteurs, y compris le secteur énergétique, pour les aider à poursuivre leur transition vers une économie plus verte - ce qui prouve que nous pouvons à la fois répondre aux besoins de nos clients et travailler à bâtir un avenir plus durable, a déclaré Jonathan Hackett, chef, Finance durable, BMO Marchés des capitaux. Notre expérience dans le secteur de l'énergie combinée à notre savoir-faire en matière de finance durable nous positionne comme le partenaire principal idéal pour aider Gibson Energy à atteindre ses objectifs de durabilité environnementale et sociale. »

Facilité de crédit renouvelable liée à la durabilité

D'un montant de 750 millions de dollars et d'une durée de 5 ans, la nouvelle facilité de crédit renouvelable liée à la durabilité comprend des modalités qui réduisent ou augmentent les coûts d'emprunt selon que les objectifs de durabilité et ESG sont atteints ou non. Voici les déterminants du rendement annoncés précédemment par Gibson Energy :

Enjeux environnementaux : réduction de 15 % de l'intensité des émissions de GES de type 1 et de type 2 d'ici 2025

Enjeux sociaux : augmentation de la représentation des femmes au sein de l'effectif à 40 %-42 %, ainsi que de la représentation des minorités raciales et ethniques au sein de l'effectif à 21 %-23 % d'ici 2025

Enjeux de gouvernance : augmentation de la représentation des femmes au conseil d'administration à au moins 40 %, et présence d'au moins un membre du conseil s'identifiant comme autochtone ou comme faisant partie d'une minorité raciale ou ethnique d'ici 2025

BMO continue de travailler en étroite collaboration avec ses clients dans leur transition vers un avenir plus durable. En décembre 2019, BMO a octroyé aux Aliments Maple Leaf Inc. le premier prêt lié au développement durable au Canada, permettant à l'entreprise de réduire le taux d'intérêt de sa facilité de crédit si elle atteignait ses objectifs de carboneutralité nette. Dans le cadre d'une autre première, en février dernier, BMO a accordé le premier prêt étiqueté vert de l'histoire du Canada à Atlantic Packaging pour financer une nouvelle installation de cartons-caisses faits entièrement de matières recyclées et a collaboré avec Atlantic Packaging pour publier un cadre de financement vert.

En mars 2021, la Banque a annoncé son ambition climatique, qui comprend des plans visant à développer des capacités uniques d'analyse du climat afin d'être le principal partenaire de ses clients dans la transition vers un avenir carboneutre. Dans le cadre de l'annonce, la Banque a présenté l'Institut pour le climat de BMO, une organisation multidisciplinaire exploitant la science, les analyses fondées sur des technologies innovantes et une expertise de pointe. Dans le cadre de son engagement à l'égard de la finance durable, BMO s'est engagé à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements :

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque en Amérique du Nord

dans la liste 2020 du des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque en Amérique du Nord Banque nord-américaine la mieux classée au classement annuel des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights pour la deuxième année de suite (2021)

Classé parmi les dix pour cent des meilleures banques au monde à l'indice Dow Jones de développement durable, et meilleure banque d'Amérique du Nord (2020)

Cote A- à la déclaration du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere MD Institute

Institute Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2020 de Corporate Knights

de 2020 de Corporate Knights Colauréat du titre de chef de file de l'année 2021 pour les obligations sociales, catégorie autorités locales / municipalités, d'Environmental Finance

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour en savoir plus sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour plus d'informations sur l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

