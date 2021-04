ORTEC Amériques nomme Mathew Witte au poste de vice-président principal, Succès client





L'ancien dirigeant de Mohawk dirigera simultanément l'entreprise dans de nouveaux marchés et de nouvelles industries.

ATLANTA, 28 avril 2021 /CNW/ - ORTEC, chef de file en matière de logiciels d'optimisation et d'analyse avancée, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mathew Witte au poste de vice-président principal, Succès client. Dans ce rôle, M. Witte sera chargé de veiller à ce que les clients d'ORTEC continuent de croître et de réussir grâce à l'amélioration continue axée sur les données. Il dirigera également les efforts d'ORTEC vers de nouveaux marchés et de nouvelles industries en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

« L'expérience de M. Witte dans la chaîne d'approvisionnement d'organisations à forte croissance est inégalée, et il sera un atout de taille pour ORTEC, a déclaré Jeff Bailey, chef de la direction, ORTEC Amériques. Sa connaissance approfondie des défis uniques des divers mondes de distribution nous aidera à croître et à devenir de meilleurs partenaires pour nos clients. »

Avant de se joindre à ORTEC, M. Witte travaillait au sein de Mohawk Industries, où il a récemment occupé le poste de vice-président des activités d'entreposage et de livraison pour le plus grand fabricant de revêtements de sol au monde. À ce titre, M. Witte était le cadre responsable de toutes les activités d'entreposage et de livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord.

Avant d'oeuvrer au sein de Mohawk, M. Witte a dirigé la division de consultation d'UPS Logistics Technologies, aussi connue sous le nom de Roadnet. Au cours de son séjour dans cette entreprise, il a acquis sa réputation d'expert du dernier kilomètre et a mis au point de nombreuses initiatives de consultation à valeur ajoutée qui ont contribué à définir l'industrie des logiciels du dernier kilomètre.

« Je suis ravi de me joindre à ORTEC pour veiller à ce que nous répondions aux besoins uniques de chaque client, a déclaré M. Witte. J'ai tout de suite constaté comment ses excellents services et produits aident les entreprises à réussir tout en permettant aux dirigeants de transformer leur organisation pour le mieux. Je me réjouis à l'idée d'aider nos clients à améliorer leur productivité et leur efficacité opérationnelle de façon durable. »

M. Witte est titulaire d'un MBA en chaîne d'approvisionnement et acquisitions de l'Université du Maryland et d'un baccalauréat en gestion. M. Witte et sa famille vivent à Kennesaw, en Géorgie.

À propos d'ORTEC

Depuis 1981, ORTEC est un partenaire mondial de premier plan dans le soutien décisionnel axé sur les données. En tirant parti des données et de notre passion pour les mathématiques, nous permettons à bon nombre des organisations les mieux gérées d'optimiser leurs décisions d'affaires. Nos solutions intelligentes, qui vont de l'analyse des activités et des données à la modélisation mathématique et à la technologie d'optimisation, mènent à des organisations plus efficientes, adaptatives, efficaces et durables. Avec 1 100 employés répartis dans 13 pays, ORTEC soutient plus de 1 200 clients dans le monde pour qu'ils prennent les meilleures décisions dans un environnement en constante évolution. Tirer parti des données et des mathématiques pour un monde meilleur. Pour en savoir plus, visitez ortec.com.

Personne-ressource

Marnix du Clou

ORTEC ÉTATS-UNIS

404 736-9788

Marnix.DuClou@ortec.com

SOURCE ORTEC

Communiqué envoyé le 28 avril 2021 à 08:30 et diffusé par :