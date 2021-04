SpyHunter 5 obtient la certification « Deceptor Fighter » d'AppEsteem en bloquant 100 % des applications « Deceptor »





DUBLIN, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- EnigmaSoft Limited est fier d'annoncer qu'AppEsteem a attribué à SpyHunter 5 sa certification « Deceptor Fighter ». Cette certification est décernée aux logiciels antimalware qui réussissent le rigoureux test de certification de gestion des logiciels indésirables (UwS) d'AppEsteem. Le test mesure la précision et l'efficacité avec lesquelles un produit de sécurité identifie les applications qu'AppEsteem a classées dans la catégorie des applications « Deceptors » ou certifiées « sûre ». Les résultats du test de certification de gestion des logiciels indésirables sont disponibles sur https://customer.appesteem.com/home/deceptorfighters .

AppEsteem est une entreprise de revue de logiciels dont la mission est d'analyser et de tester les programmes logiciels afin de fournir aux utilisateurs des informations techniques sur leur sécurité et leur fiabilité. SpyHunter a notamment obtenu la respectable certification d'application AppEsteem, ce qui le place parmi d'autres programmes très estimés dont les développeurs sont connus pour inclure les critères de protection des consommateurs dans la conception de leurs produits. Avec cette certification, AppEsteem atteste que SpyHunter est une application « sûre » qui a satisfait à plus de 100 exigences de certification d'application (ACR) et une application qui a démontré un engagement à protéger ses utilisateurs.

AppEsteem développe et maintient des exigences strictes de certification des applications (ACR) pour aider à déterminer si les développeurs de logiciels utilisent des comportements acceptables pour les consommateurs. Le flux « Deceptor » d'AppEsteem est régulièrement mis à jour et aide les développeurs de logiciels antimalware à identifier les applications potentiellement indésirables (PUA) et les logiciels indésirables (UwS). Le flux « applications certifiées » d'AppEsteem contient une liste d'applications que l'entreprise considère comme « sûres ». Le test de certification de gestion des logiciels indésirables détermine dans quelle mesure les programmes antivirus sont conformes aux critères ACR exigeants d'AppEsteem, ce qui permet à AppEsteem de fournir aux consommateurs des informations essentielles sur les solutions antimalware capables de protéger efficacement contre les applications et les logiciels agressifs potentiellement indésirables. Il a été constaté que SpyHunter 5 bloque les applications « Deceptors » et autorise les applications certifiées avec une précision de 100 %, ce qui constitue une réussite exceptionnelle.

À propos d'EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited est une société irlandaise privée dont les bureaux et le siège mondial se trouvent à Dublin, en Irlande. EnigmaSoft est surtout connue pour avoir développé et distribué SpyHunter 5 et SpyHunter pour Mac, des applications antimalware avancées. SpyHunter détecte et supprime les logiciels malveillants, améliore la confidentialité sur Internet et élimine les menaces de sécurité. Il s'attaque à des problèmes tels que les logiciels malveillants, les ransomware, les chevaux de Troie, les antispyware malveillants et autres menaces de sécurité dangereuses qui touchent des millions d'utilisateurs de PC et de Mac® sur Internet. SpyHunter 5 a obtenu les meilleures notes lors de tests comparatifs effectués par des laboratoires de tests tiers indépendants tels que AV-TEST . SpyHunter 5 a également été certifié par AppEsteem , Checkmark Certified et TRUSTe .

