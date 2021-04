Syqe Medical® reçoit l'homologation de Santé Canada pour le tout premier dispositif de libération de cannabis médical permettant un dosage prévisible et constant





Grâce à son dosage de précision, le nouvel inhalateur Syqe® aide à soulager les symptômes,

tout en comportant un risque plus faible de produire des réactions indésirables

TORONTO, le 28 avril 2021 /CNW/ - Syqe Medical®, chef de file mondial de la pharmatechnologie, a annoncé plus tôt aujourd'hui que Santé Canada a homologué l'inhalateur Syqe®; il s'agit du tout premier inhalateur de cannabis médical de première qualité pharmaceutique. Ce dispositif permet un dosage prévisible et constant pendant l'inhalation.

L'inhalateur-doseur Syqe® permet au patient de bénéficier de très faibles doses de cannabis médical; il s'agit d'un dispositif unique, au design convivial, facile à utiliser. Son fonctionnement est aussi facile à comprendre, tant pour les médecins que pour les patients.

« Syqe Medical® est fière de présenter son dispositif de première classe, qui libère une dose précise de cannabinoïdes à chaque inhalation, ce qui aide à soulager les symptômes, tout en comportant peu de réactions indésirables, le cas échéant, a déclaré Perry Davidson, fondateur et chef de la direction de Syqe Medical®. Nous espérons ardemment que l'inhalateur Syqe® contribuera à dissiper les inquiétudes des médecins quant aux réactions indésirables et quant aux effets psychoactifs du cannabis médical lorsqu'ils prescriront cette substance. »

Selon un rapport post-commercialisation récent, les patients qui utilisent l'inhalateur Syqe® depuis un an ou plus n'ont signalé aucune réaction indésirablei .

En raison de sa capacité de dosage prévisible, précis et constant mesuré en microgrammes, la nouvelle technologie utilisée pour la libération de médicaments aide à éliminer les incertitudes quant à l'administration de la bonne dose et permet aux médecins d'envisager la possibilité de prescrire et de recommander les doses adéquates de cannabis médical, tout en obtenant des résultats plus constants.

« Notre technologie exclusive présente un fort potentiel pour la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques, a expliqué le Dr Peter M. Blecher, directeur médical, CPM Centres for Pain Management. Les méthodes de dosage du cannabis peu fiables, comme le fait de le fumer, ont freiné l'usage de cette substance à des fins thérapeutiques; les médecins sont à la recherche d'une solution de rechange adéquate. Trouver la dose qui produit un résultat constant s'avère problématique pour les professionnels de la santé. Grâce à sa précision et à sa capacité de microdosage constant, l'inhalateur Syqe® peut venir combler ce besoin. On peut maintenant envisager la possibilité d'offrir un soulagement aux patients sans produire d'effets indésirables. »

Une étude à doses multiples, à double insu avec un contrôle placébo, réalisée par Syqe Medical® et publiée dans l'European Journal of Pain, a confirmé que les doses de THC (le principal composé psychoactif du cannabis) administrées au moyen de l'inhalateur Syqe® et libérées au microgramme près peuvent être efficaces pour soulager la douleur, sans effets psychoactifsii.

L'étude précitée démontre également qu'une dose de seulement 500 microgrammes de THC s'avère efficace, de manière optimale, pour soulager la douleur. Le patient type traité avec du cannabis consomme quotidiennement un gramme de cannabis comportant une concentration de THC de 15 pour cent, soit 150 000 microgrammes de THC, ce qui correspond à cent fois la quantité nécessaire pour soulager la douleur. Cette étude démontre par conséquent que, lorsque le THC est libéré avec une plus grande précision, le patient a besoin de doses plus faibles, ce qui se traduit par une plus grande efficacité générale et par un nombre moins élevé d'effets secondaires, comme un effet psychoactif potentiellement débilitant. En conséquence, comme le démontre notre étude, pour la première fois dans l'histoire, grâce à sa capacité de dosage mesuré de toute première classe et à ses cartouches de cannabis préremplies, l'inhalateur Syqe® permet aux patients d'avoir accès à des doses prévisibles de THC. Ces doses sont mesurées au microgramme près, avec une précision sans précédent, tout en comportant un faible risque d'effets secondaires indésirables.

« Avant d'être approuvée au Canada, la technologie utilisée dans l'inhalateur Syqe® a fait l'objet de dix années de recherche et développement, y compris des tests effectués au titre de divers essais cliniques, a affirmé Michael Milloy, directeur général de Syqe Medical® au Canada. Nous sommes fiers d'avoir effectué des recherches approfondies pour proposer notre inhalateur au marché canadien; nous nous enorgueillissons aussi de présenter des preuves cliniques rigoureuses à l'appui de l'utilisation de ce dispositif. »

On pourra se procurer l'inhalateur Syqe® par l'intermédiaire de Syqe Medical® Canada, qui travaille en partenariat avec un producteur canadien autorisé, qui fournit du cannabis aux personnes titulaires d'une autorisation valide leur permettant d'utiliser cette substance à des fins médicales.

À propos de l'inhalateur Syqe®

L'inahalateur Syqe® est tout le premier système de libération de cannabis médical de qualité pharmaceutique. Il s'agit d'un dispositif de poche portatif pouvant être utilisé par un seul patient; il a été conçu pour l'aérosolisation précise de plusieurs doses de matière végétale sous forme de granules. Pendant deux secondes de chauffage et d'aérosolisation, induite par l'inhalateur, l'acide tétrahydrocannabinolique (THCA) subit un processus de décarboxylasation et devient du TCH actif sur le plan pharmacologique. Le dispositif enclenche automatiquement les contrôleurs de chaleur et de débit qui assurent la libération d'aérosol cannabinoïde dans les poumons, qui est indépendante de la fonction d'inhalation du patient. Le dispositif nécessite par la suite une formation minimale en matière d'inhalation.

À propos de Syqe Medical®

Syqe Medical® est une société de pharmatechnologie qui met au point des technologies permettant la libération précise, par inahalation, d'une vaste gamme de molécules thérapeutiques. Avec sa nouvelle technologie, Syqe Medical® vise à soulager, de la manière la plus rapide possible, la souffrance du plus grand nombre de patients possible. La technologie révolutionnaire de libération de médicaments Syqe permet maintenant d'envisager la libération par inhalation de centaines de molécules thérapeutiques existantes et de molécules thérapeutiques utilisées dans des essais précliniques, modifiant ainsi radicalement leur profil clinique et répondant à des besoins importants non comblés à ce jour. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web www.syqemedical.com

________________________________ i Données versées au dossier. ii Almog, S., Aharon-Peretz, J., Vulfsons, S. et coll. The pharmacokinetics, efficacy, and safety of a novel selective-dose cannabis inhaler in patients with chronic pain: A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. European Journal of Pain. Le 23 mai 2020. https://doi.org/10.1002/ejp.1605

SOURCE Syqe Medical

Communiqué envoyé le 28 avril 2021 à 08:13 et diffusé par :