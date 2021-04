Digi International va fournir des solutions complètes de mise en réseau sans fil compatibles 5G pour les marchés des entreprises et des transports





Digi International (NASDAQ : DGII) (www.digi.com), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IdO (Internet des Objets), annonce sa nouvelle solution 5G complète, qui combine Digi Remote Manager® avec ses nouveaux routeurs 5G polyvalents, qui font actuellement l'objet d'un échantillonnage et seront disponibles sur le marché en juillet. Ensemble, le logiciel et le matériel 5G de Digi offrent les meilleures performances de leur catégorie pour une connectivité filaire et sans fil haut débit visant à faire progresser les réseaux critiques à la mission.

Digi Remote Manager sert de centre de commande d'un réseau intelligent, offrant un contrôle centralisé de la configuration et de la gestion des appareils, de la sécurité, de l'intelligence de périphérie et de la gestion quotidienne du réseau. En tant qu'offre basée sur le cloud, Digi Remote Manager facilite l'ajout, l'activation et la protection de nouveaux appareils, y compris le nouveau routeur d'entreprise tout-en-un EX50 5G et le routeur de transport haut de gamme TX64 5G de Digi - le tout depuis un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone.

Nouveau sur le marché, le EX50 de Digi offre une solution d'entreprise haute performance pour le marché de l'accès sans fil fixe (fixed wireless access, FWA). Dans une série de premières, le EX50 de Digi sera : le premier routeur Digi 5G ; la première solution de travail depuis n'importe où de niveau entreprise ; le premier routeur Digi à prendre en charge le Wi-Fi 6 de qualité entreprise ; et le premier routeur Digi à prendre en charge PoE+.

« Digi Remote Manager, désormais associé à nos tout derniers routeurs 5G, démontre la stratégie que nous avons mise en place pour répondre à la demande croissante de solutions 5G. Nous avons développé une offre 5G pour répondre aux préoccupations des clients qui craignent que les investissements de réseau d'aujourd'hui puissent être obsolètes demain », a déclaré Mike Ueland, président des produits et services IdO. « Digi continue d'investir considérablement dans une technologie de pointe afin que nos clients aient les meilleurs choix disponibles, quel que soit le lieu où ils se trouvent. »

En plus de prendre en charge des vitesses plus élevées, les solutions 5G de Digi réduiront la latence, permettront des analyses en temps réel à la périphérie et permettront aux clients de construire des réseaux 5G privés. La combinaison de la 5G avec le Wi-Fi 6 et le WPA3 apporte également des avantages à n'importe quelle application nécessitant un Wi-Fi sécurisé, pour de nombreux clients ou appareils gourmands en bande passante. Les radios Wi-Fi 6 de dernière génération du EX50 de Digi fonctionnent simultanément sur les bandes 2,4 et 5 GHz et offrent une vitesse, une capacité et une portée supérieures à celles des produits Wi-Fi précédents.

Et M. Ueland d'ajouter : « L'approche de Digi vis-à-vis des clients est fondée sur la réalité selon laquelle le projet d'aujourd'hui peut être servi au mieux avec des solutions 4G qui offriront une transition transparente vers la 5G lorsque ces réseaux seront plus largement déployés. En tant que leader du secteur, améliorer ce qui est disponible dans le présent tout en fournissant des solutions 5G pour l'avenir, est la procédure opérationnelle standard de Digi. C'est l'approche que nous adoptons en tant que partenaire de confiance, notre engagement étant de satisfaire et de protéger les clients d'une manière qui nous distingue de la concurrence - telle est la promesse de Digi. »

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IdO. La société aide ses clients à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu'à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielles pour des environnements exigeants, avec des niveaux de sécurité et de fiabilité élevés. Fondée en 1985, Digi a aidé à ce jour des organisations à connecter plus de 100 millions d'objets, et ce n'est pas fini. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Digi à l'adresse : www.digi.com.

