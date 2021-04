IDEMIA nomme John Hynes au Conseil de surveillance du Groupe





John Hynes possède plus de 30 ans d'expérience au sein d'organisations intervenant dans les secteurs public et privé, notamment à la direction d'entreprises technologiques de premier plan. Son expertise dans le domaine de la tech, en particulier au service d'autorités fédérales américaines, contribuera fortement aux ambitions stratégiques d'IDEMIA.

« John est un professionnel reconnu, dont la vision stratégique sera un atout majeur pour notre Conseil de surveillance », déclare Pierre Barrial, Président du directoire d'IDEMIA. Son expérience de longue date de dirigeant d'entreprises au service du gouvernement fédéral américain et dans le domaine des nouvelles technologies sera extrêmement précieux pour le Groupe. »

« Nous sommes ravis d'accueillir John Hynes au sein du Conseil de surveillance d'IDEMIA. John a dirigé pendant plus de 20 ans de grandes entreprises partenaires du Gouvernement américain, ce qui en fait un expert incontesté dans le domaine de la sécurité et une recrue de choix pour le Conseil de surveillance d'IDEMIA », déclare Yann Delabrière, Président du Conseil de surveillance.

John Hynes dit : « Je suis honoré de rejoindre IDEMIA, une entreprise à la pointe de l'innovation technologique et à un moment prometteur de son développement. Aux côtés de Pierre Barrial, des autres membres du Conseil de surveillance et de l'équipe de direction du Groupe, je me réjouis de mettre à profit mon expérience pour contribuer à accélérer les projets actuels et futurs d'IDEMIA. »

Après un début de carrière en tant que pilote dans la marine américaine (US Navy), John a continué d'évoluer dans l'aéronautique et la défense, où il a occupé des postes de direction au sein des plus grandes entreprises du secteur. Il a ainsi dirigé la division sécurité et assurance de mission de ManTech, puis occupé le poste de directeur général du département d'appui aux missions de SAIC. Il a ensuite rejoint le groupe TASC en qualité de vice-président senior en charge des activités civiles et de défense, avant d'y être nommé directeur des opérations, puis Président-directeur général. Après l'acquisition de TASC par Engility, John est devenu Président et directeur des opérations de la nouvelle entité. Il a ensuite été nommé PDG d'Applied Insight, dont il est désormais Président exécutif. John Hynes siège également au Conseil d'administration de Peraton.

Jusqu'à récemment, il siégeait au comité consultatif de l'Intelligence and National Security Alliance et au conseil d'administration de la Capital Area Food Bank. Diplômé de l'US Naval Academy et de la George Washington University, il est également lauréat du prix Federal 100 Award décerné par la Federal Computer Week.

