Avec un premier financement de 5 M$, Sweep lance le premier logiciel en ligne de gestion d'empreinte carbone pour entreprises qui mobilise les salariés et l'ensemble de la chaîne de valeur

Sweep, première plateforme permettant aux entreprises de démocratiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la mobilisation des salariés et des partenaires de sa chaîne de valeur, annonce avoir réalisé un tour de table de 5 M$. Grâce à cette première version disponible en ligne dès aujourd'hui, les entreprises peuvent désormais mesurer et réduire efficacement leurs émissions de gaz à effet de serre en fédérant collaborateurs et partenaires extérieurs. En permettant d'embarquer jusqu'à plusieurs milliers d'employés, de fournisseurs et de distributeurs situés partout dans le monde, Sweep offre une solution clef en main pour tendre collectivement vers la neutralité carbone mondiale.

Les effets du changement climatique s'intensifient et les entreprises, tous secteurs confondus, sont toujours plus nombreuses et motivées à agir. Elles font cependant face à une offre fragmentée d'outils souvent non adaptés à leurs enjeux et à la réalité de leur industrie empêchant le passage à l'action. En plaçant l'automatisation, la connectivité et la collaboration au coeur de sa plateforme, Sweep est le premier éditeur de logiciel à offrir aux entreprises une solution efficace et simple d'utilisation pour traiter la complexité de leurs émissions indirectes (Scope 3) et transformer le "Net Zéro" d'un mot à la mode en action concrète.

Les fonctionnalités Sweep Trees et Sweep Connect permettent les plus hauts niveaux de collaboration du marché. L'arborescence Sweep Trees permet à l'entreprise de cartographier ses sources d'émissions, de les organiser par marques, produits, départements ou implantations géographiques afin de faciliter le suivi et la hiérarchisation de son empreinte carbone dans toute l'organisation. Avec Sweep Connect, les entreprises d'une même chaîne de valeur peuvent relier les branches de leurs arbres respectifs, qu'il s'agisse de fournisseurs ou acteurs des chaînes logistiques, en échangeant en toute sécurité des données carbone d'un simple clic. Qu'il s'agisse d'un employé d'une petite entreprise ou d'un grand groupe composé de centaines de milliers de collaborateurs et d'une chaîne d'approvisionnement complexe, Sweep permet aux utilisateurs d'affecter des équipes au suivi des émissions et d'initier des réductions dans une seule plateforme logicielle évolutive.

«La démocratisation de l'action climat des entreprises passera par Sweep. Nous sommes fiers de compter parmi ses premiers utilisateurs» - Florian Palluel, Sustainability and Transparency chez Picture Organic Clothing.

Sweep aide les organisations à :

Mesurer les émissions rapidement et régulièrement à la source, permettant à tout le monde, des experts carbone aux salariés non initiés de comprendre d'où viennent les émissions et d'agir en conséquence

Fixer des objectifs à l'échelle de l'entreprise et responsabiliser les équipes avec la mise en place de scenarii de décarbonation adaptés et capables de les engager à tous les niveaux de l'entreprise

Gérer les écosystèmes les plus complexes de filiales et de fournisseurs, avec un contrôle granulaire du partage d'information, des règles flexibles pour l'accès ou les approbations, ainsi que des règles de sécurité les plus exigeantes

Tirer parti du plus large catalogue au monde de projets de réduction et de séquestration d'émissions carbone, avec des outils de type fintech permettant aux équipes de piloter leurs propres contributions à des projets bas carbone qui leur ressemblent

Publier automatiquement des rapports de qualité pour les investisseurs conformément aux normes et standards de comptabilité carbone et créer des supports dynamiques de communications en ligne pour les publics internes et externes

Qu'il s'agisse de permettre aux employés de faire des choix plus écologiques ou d'encourager les fournisseurs à soutenir des pratiques durables, Sweep transforme la réduction des émissions en une pratique de gestion quotidienne, accessible et abordable. Avec son catalogue international le plus diversifié de projets carbone, Sweep apporte une transparence fiable à la finance carbone et défend de nouveaux types de solutions dont le monde a désespérément besoin pour contrôler le réchauffement climatique.

«Avec sa place de marché intégrée, Sweep supprime les goulots d'étranglement autour des promesses de la contribution carbone, permettant aux entreprises d'aller plus vite», déclare Bastien Sachet, PDG d'Earthworm Foundation.

L'équipe de direction de Sweep apporte des décennies d'expérience dans la création de logiciels d'entreprise et dans le conseil aux grands groupes en matière de réduction de leur empreinte carbone. Les cofondateurs de Sweep, Rachel Delacour et Nicolas Raspal ont précédemment cofondé BIME Analytics, plateforme SaaS de Business Intelligence, acquise par Zendesk. Les deux autres cofondateurs Yannick Chaze et Raphaël Gueller apportent respectivement une décennie d'expertise en ingénierie logicielle et creative-design. Renaud Bettin, Lead Climate Expert chez Sweep, a cofondé Net Zero Initiative chez Carbone 4, une référence en termes de stratégie carbone pour les entreprises et est un expert mondialement reconnu de la compensation carbone.

Le tour de table paneuropéen de Sweep a été réalisé auprès de New Wave (un nouveau fonds d'investissement soutenu par Xavier Niel et Peter Fenton), 2050 (première société de gestion à être détenue à 100% par un fonds de pérennité, fondé par Marie Ekeland bien connue du capital-risque européen) et La Famiglia (fonds berlinois en liens étroits avec les grandes entreprises industrielles européennes). Plusieurs tech-entrepreneurs basés à San Francisco soutiennent Sweep dont Nicolas Dessaigne, fondateur d'Algolia et Adrian McDermott, CTO de Zendesk.

«Partout dans le monde, les entreprises sont sous pression : celle de leurs clients, des investisseurs et des régulateurs afin qu'elles prennent des mesures pour réduire leurs émissions», déclare Pia d'Iribarne, cofondatrice de New Wave. «Nous assistons à une croissance sans précédent du marché des climate-tech et nous nous attendons à ce qu'il continue d'exploser. Ce qui était autrefois confié à la seule équipe de développement durable d'une entreprise est désormais un objectif de premier ordre engagé par le PDG. Nous avons investi dans Sweep en raison de leur expertise de classe internationale en matière environnementale et de leur succès dans le développement de plateformes SaaS de pointe. C'est la bonne équipe et le bon produit au bon moment. »

«Sweep est notre façon de remercier les entreprises d'envergure internationale qui ont choisi d'agir pour le climat, et nous appelons au ralliement de toutes les autres pour tendre vers une neutralité carbone mondiale», a déclaré Rachel Delacour, PDG et cofondatrice de Sweep. «Nous savons combien il peut être extrêmement difficile d'identifier ce qui doit être fait pour réduire ses émissions de carbone et prendre des mesures climatiques efficaces. Nous avons conçu Sweep dès le départ pour être collaboratif et simple à utiliser, afin d'aider à mobiliser l'intention et de la traduire rapidement en résultats réels - avant qu'il ne soit trop tard. "

Sweep est maintenant disponible pour une utilisation en version bêta publique. Tout le monde peut s'inscrire et commencer à utiliser Sweep en quelques minutes en visitant www.sweep.net.

À propos de Sweep

Fondée en 2020, Sweep est la seule plateforme de gestion des émissions de carbone tout-en-un qui aide les entreprises à atteindre un «net zéro» crédible. Avec Sweep, les organisations peuvent suivre leurs émissions mondiales dans n'importe quelle structure organisationnelle interne et externe, y compris les employés, les départements, les filiales, les marques, les sites, les produits et les projets, ainsi que les fournisseurs et les distributeurs. Les capacités données aux utilisateurs et leur gestion décentralisée permettent à quiconque dans l'organisation de partager ses données et de visualiser comment ses initiatives de réductions font la différence. La plateforme Sweep comprend une place de marché intégrée, qui offre aux entreprises un accès au catalogue international le plus diversifié de projets de réduction et séquestration carbone afin qu'elles puissent apporter leurs propres contributions climatiques ciblées lorsqu'elles achètent des crédits carbone. Sweep est une société B-Corp et ses opérations sont situées en France et au Royaume-Uni. Pour plus d'informations sur Sweep, veuillez visiter www.sweep.net.

