Bell et Xandr s'allient pour créer la toute première plateforme publicitaire libre-service pour la télévision et les médias numériques

TORONTO, le 28 avril 2021 /CNW/ - Bell, la plus grande entreprise du secteur des communications au pays, a annoncé aujourd'hui avoir formé une alliance stratégique avec Xandr, une entreprise de technologie publicitaire de pointe. Cette alliance permettra à Bell d'utiliser la plateforme de classe mondiale de Xandr pour offrir sa propre plateforme latérale de demande omnicanale pour les annonceurs.

Nommé SAM DSP et alimenté par la plateforme d'achat de Xandr, Xandr Invest, le nouveau produit de Bell Média permettra aux annonceurs canadiens de planifier, d'exécuter et de mesurer l'efficacité des campagnes ciblées et évolutives facilement en utilisant un inventaire de premier ordre sur plusieurs plateformes et canaux.

« Nous constituons une plateforme libre-service de premier plan pour nos partenaires publicitaires qui combine les meilleures données et technologies de l'industrie, a déclaré Nauby Jacob, premier vice-président, Plateformes de produits, Bell Média. Associée à notre plateforme de gestion stratégique de l'audience, la technologie de bout en bout de Xandr offre des avantages et des possibilités essentielles aux annonceurs. Cette approche novatrice utilise l'apprentissage automatique et nos analyses de données conformes aux exigences en matière de confidentialité pour fournir l'efficacité, la transparence et les rapports nécessaires pour maximiser les investissements linéaires et numériques des annonceurs et atteindre les résultats d'affaires recherchés. »

SAM DSP est un renforcement important de la gamme d'outils pour la gestion stratégique de l'audience basée sur les données de Bell Média. La plateforme offre aux spécialistes du marketing et aux annonceurs la capacité de repérer, de comprendre et de communiquer avec les bons publics, favorisant ainsi de nouvelles possibilités de cibler des clients potentiels sur les bonnes plateformes. Cette alliance offrira des fonctionnalités d'automatisation accrues et optimisera les données pour faciliter de nouvelles capacités simplifiées d'achat médiatique.

Disponible pour tous les annonceurs et toutes les agences partenaires au Canada, la plateforme sera également exploitée par Bell Canada pour ses propres besoins en publicité programmatique.

« Xandr favorise un modèle de collaboration pour créer des solutions de plateformes ouvertes dans les marchés exceptionnels et évolutifs du monde entier. Soucieux de promouvoir la confiance et la transparence dans le secteur de la publicité, tout en offrant aux acheteurs l'efficacité et la portée qu'ils recherchent, nous sommes heureux de collaborer avec Bell Média, a avancé Mike Welch, premier vice-président et directeur général de Xandr. La plateforme SAM DSP de Bell se veut une façon de répondre au besoin des spécialistes du marketing. Elle combine un savoir-faire mondial à des connaissances locales pour offrir des solutions publicitaires qui ne sont pas disponibles sur le marché actuellement. »

« En créant de nouvelles occasions pour les annonceurs canadiens, SAM DSP deviendra la destination de choix pour planifier, activer et mesurer des activités médiatiques dans une panoplie de formats et de canaux, a affirmé Stewart Johnston, premier vice-président, Ventes et sports, Bell Média. Bell Média s'est engagée à faciliter la vie des clients qui font affaire avec nous, et c'est exactement ce que nous faisons avec SAM DSP. Elle permet d'améliorer considérablement la capacité des annonceurs à obtenir une valeur maximale avec tous nos actifs technologiques et de données. »

Cette entente est également propice au développement de la relation entre Bell Média et Xandr en matière de vente, en accroissant la portée de la plateforme SAM DSP tout en permettant une meilleure transparence et une facilité d'utilisation accrue pour les acheteurs. Comme de plus en plus d'inventaires publicitaires haut de gamme passent des canaux directs aux canaux programmatiques, les annonceurs passent des échanges ouverts aux marchés privés, car ils recherchent un meilleur accès, plus fiable, à ces inventaires. Bell Canada tire parti de la plateforme côté vente de Xandr, Xandr Monetize, comme une plateforme privilégiée pour les marchés privés de Bell pour les inventaires publicitaires programmatiques.

À propos de Xandr

Xandr est une unité d'affaires au sein d'AT&T qui est le moteur d'un marché mondial pour la publicité de pointe. Nos plateformes technologiques basées sur les données, comme Xandr Invest et Xandr Monetize, optimisent le rendement du capital investi tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Depuis plus de 143 ans, AT&T utilise les données et la technologie pour diffuser de l'information et améliorer l'expérience client. De plus amples renseignements sur les produits et services offerts par Xandr se trouvent sur le site Xandr.com.

À propos de Bell Média

Chef de file en matière de médias numériques et de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage, des médias numériques et plus encore. Bell Média détient 35 stations de télévision locales, dont CTV, le réseau de télévision le plus populaire au Canada, et le réseau de langue française Noovo, au Québec, 27 chaînes spécialisées, dont RDS et TSN, chaînes spécialisées reconnues. Bell Média est également le plus grand radiodiffuseur au Canada avec 215 chaînes musicales, incluant 109 stations de radio autorisées dans 58 marchés à l'échelle du pays, toutes offertes par l'entremise du service de diffusion en continu et de la marque iHeartRadio. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage, qui compte 50 000 faces dans cinq provinces. Chef de file en diffusion de contenu au pays, Bell Média développe et exploite des applications mobiles, des sites Web et des plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information et de divertissement; les services de diffusion vidéo Crave, RDS Direct et TSN Direct; et la chaîne multiplateforme Much Studios. L'entreprise détient une participation majoritaire dans Pinewood Toronto Studios et une participation minoritaire dans MTL Grandé Studios; est partenaire de Juste pour rire, le festival d'humour en direct et le producteur télévisuel; et possède conjointement Dome Productions Partnership, un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est fière de son rôle dans la promotion de la diversité et de l'inclusion des groupes marginalisés au sein de l'entreprise et du secteur canadien des médias. Bell Média fait partie de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour plus d'information sur Bell Média, veuillez visiter BellMedia.ca.

